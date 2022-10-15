Akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda,
kurşunsuz 95 oktan 20,90 TL’den 21,35 TL’ye, kurşunsuz 98 oktan 21,21 TL’den 21,66 TL’ye,
Euro Diesel 24,92 TL’den 26,94 TL’ye ve
Gaz yağı 23,82 TL’den 25,85 TL’ye yükseldi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda,
kurşunsuz 95 oktan 20,90 TL’den 21,35 TL’ye, kurşunsuz 98 oktan 21,21 TL’den 21,66 TL’ye,
Euro Diesel 24,92 TL’den 26,94 TL’ye ve
Gaz yağı 23,82 TL’den 25,85 TL’ye yükseldi.
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