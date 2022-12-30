Akaryakıt fiyatlarına zam geldi…
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre,
95 oktan oktan benzin 18,00 TL’den 18,57 TL’ye
98 oktan benzin 18,31 TL’den 18,88 TL’ye
Eurodizel 19,93 TL’den 20,54 TL’ye
gaz yağı 19,85 TL’den 20,27 TL’ye yükseldi.
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi…
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre,
95 oktan oktan benzin 18,00 TL’den 18,57 TL’ye
98 oktan benzin 18,31 TL’den 18,88 TL’ye
Eurodizel 19,93 TL’den 20,54 TL’ye
gaz yağı 19,85 TL’den 20,27 TL’ye yükseldi.
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