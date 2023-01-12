"Akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacak"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarında indirim veya artışın söz konusu olmadığını açıkladı.

Akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını dile getiren Bakan Olgun Amcaoğlu, “Vatandaşımız, resmi olmayan hiçbir söyleme kulak asmasın ve itimat etmesin. Boşuna kaos ortamı yaratılıyor” dedi.

Bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 18.57 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 18.88 TL, Euro Diesel’in 20.54 TL oldugunu belirten Bakan Amcaoğlu, gazyağının ise 20.27 TL olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, uygulamadaki tüzük kurallarına göre fiyatların belirlendiğini bir kez daha hatırlattı.