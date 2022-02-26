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Akaryakıt, İlaç ve Market Alışverişi İçin KKTC’ye Geliyorlar

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Güney Kıbrıs’ta akaryakıt fiyatlarının yükselmesi nedeniyle birçok Kıbrıslı Rum’un, depolarını doldurmak için KKTC’ye geldiği, Metehan sınır noktasında sabah ve akşam saatlerinde Rum plakalı araç kuyrukları görüldüğü bildirildi.
Akaryakıt, İlaç ve Market Alışverişi İçin KKTC’ye Geliyorlar

Güney Kıbrıs’ta akaryakıt fiyatlarının yükselmesi nedeniyle birçok Kıbrıslı Rum’un, depolarını doldurmak için KKTC’ye geldiği, Metehan sınır noktasında sabah ve akşam saatlerinde Rum plakalı araç kuyrukları görüldüğü bildirildi.

Fileleftheros, “İşgal Bölgelerinde Benzin Kuyrukları” başlıklı haberinde, sigorta şirketlerinin Rum plakalı araçların KKTC’de seyredebilmesi için zorunlu tutulan ve yıllık 110-120 Euro olan sigorta fiyatlarını 180 Euro’ya çıkardığını ancak bunun uzun vadede KKTC’ye geçişler açısından caydırıcı görülmediğini yazdı.

KKTC’den akaryakıt almak isteyenlerin sabah ve akşam saatlerinde Metehan sınır noktasında kuyruklar oluşturduğunu yazan gazeteye göre bir Rum sürücü, deposunu Rum tarafında 70-80 Euro’ya doldurabilirken KKTC’den 50 Euro’ya doldurduğunu söyledi.

Rum Gümrük makamlarının çift kabin van vb. araçlara günlük denetim uyguladığı ve KKTC’den Güney’e bidonlarla akaryakıt geçirilmesini engellemeye çalıştığı kaydedildi. Çoğu Rum’un KKTC’ye ilaç almak ve market alışverişi yapmak amacıyla geldiğine işaret edildi.

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