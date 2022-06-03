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Akaryakıt istasyonları, artık yüzde 15 oranında stok bulundurmak zorunda

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Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, artık akaryakıt istasyonları depolarında yüzde 15 stok bulunduracak.
Akaryakıt istasyonları, artık yüzde 15 oranında stok bulundurmak zorunda

Akaryakıta yapılacak her zam öncesi, benzin istasyonlarında yaşanan krizin önüne geçilmesi için Resmi Gazete’de bir karar üretildi. Karara göre, istasyonlar, depolarında yüzde 15 oranında stok bulunduracak.

Karara göre,  akaryakıt bayileri ve benzin istasyonlarının sabah saat 07.00’den akşam saat 22.00’’ya kadar açık olması ya da saat 17.00-22.00 saatleri arasında istasyonda self servis hizmeti sunması  ve istasyonların depolarının hacminin yüzde 15 oranında stok bulundurmaları zorunlu kılındı.

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