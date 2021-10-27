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Akaryakıt krizi kapıda! 80 kuruş zam yapılamadı! İstasyonlar yakıt verecek mi?

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Akaryakıt krizi kapıda! İstasyonlar yakıt verecek mi?
Akaryakıt krizi kapıda! 80 kuruş zam yapılamadı! İstasyonlar yakıt verecek mi?

Türk Lirası’nın döviz karşında değer kaybetmesi nedeniyle akaryakıta bir zam yapılmasına kesin gözü ile bakılırken zammı yapması gereken Bakanlar Kurulu zam yapamıyor.

Elde edilen bilgilere göre bugün Bakanlar Kurulu’nda akaryakıta 80 kuruş bandında zam yapılması yönünde karar alındı ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu zam kararına imza atmadı.

Zam kararının alınamaması nedeniyle yeni bir akaryakıt krizinin yaşanabileceği ihtimali ülkede panik havası yaratırken Amcaoğlu hükümetin olmadığını gerekçesi karara imza atmadığı gelen bilgiler arasında.

Yeninden akaryakıt verimi durdurulabilir…

Akaryakıt tedarikçilerinin geçtiğimiz hafta “Akaryakıt vermeyi durdurduk” açıklaması üzerine ülkede adeta bir kaos yaşanmıştı.

Akaryakıt tedarikçilerin yakıt fiyatlarının arttığını ve zarar ettiklerini öne sürmüştü. Söz konusu karar uzlaşı ile çözülmüştü ancak şuan ki durumda zam yapılamamasından ötürü yeni bir krizin yaşanacağının kaçınılmaz olacağı yorumları yapılıyor…

KAYNAK: HABER KIBRIS

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