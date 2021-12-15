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Akaryakıt ve tüpgaz fiyatlarına dün gece zam yapıldı

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Akaryakıt zammı gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Tüpgaz zammı ise kararın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.
Akaryakıt ve tüpgaz fiyatlarına dün gece zam yapıldı

Akaryakıt ve tüpgaz fiyatlarına zam yapıldı.

Akaryakıt zammı gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Tüpgaz zammı ise kararın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2021 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’ne göre kurşunsuz 95 oktan benzinin litre fiyatı 11.65 TL, 98 oktanın fiyatı 11.89 TL, Euro Diesel’in fiyatı 11.23 TL, gazyağının ise 11.13 TL oldu.

7 Aralık’ta yapılan zamla 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 10.37 TL’den, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 10.58 TL’den, Euro Dieselin litresi 10.09 TL’den, gazyağının litesi ise 9.99 TL’den satılıyordu.

TÜPGAZA 40 TL ZAM

Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi uyarınca 10 kiloluk tüpgazın perakende azami satış fiyatı 180 TL’den fazla olamayacak.

Tüpgaz zamdan önce 140 TL’den satılıyordu.

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