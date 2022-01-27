  • BIST 1.973,54
  • Altın 783.80092
  • Dolar 13.6163
  • Euro 15.2025
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Akaryakıt Zammı Bu Geceden İtibaren Geçerli Olacak

» »
Akaryakıt Zammı Bu Geceden İtibaren Geçerli Olacak
Akaryakıt Zammı Bu Geceden İtibaren Geçerli Olacak

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, dün, akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildiğini açıkladı. 
Bakanlık, 95 ve 98 oktan benzinin litresinin 0,95 kuruş zamlandığını, Euro Dieselin litresine 1.32 TL, gaz yağının litresine ise 1.54 TL zam yapıldığını açıkladı. 
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak akaryakıtın yeni litre fiyatlarına göre 95 oktan benzin 12.60TL, 98 oktan benzin 12.84 TL, Euro Diesel 12.55 TL ve gaz yağı ise 12.67 TL’den satışa sunulacak. 
14 Aralık’ta yapılan bir önceki fiyat düzenlemesiyle 95 oktan benzin 11.65 TL, 98 oktan benzin 11.89TL, Euro Diesel 11.23TL ve gaz yağı ise 11.13TL’den satılıyordu.
Bakanlık tarafından akaryakıt zammına ilişkin yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarının Petrol Ürünlerini Fiyatlandırma Esasları Tüzüğü’ne göre düzenlendiği ifade edilerek, “Mevcut tüzüğe göre dolar kuru ve yurtdışı akaryakıt fiyatları baz alınarak, 15 günde yeni bir fiyatlandırma yapıldığı” belirtildi.
“Aralık ayında ani yükselme sebebi ile tüzüğe geçici bir madde ile fiyatlandırmanın ‘5 ile 15 iş günü arasında yapılacağı’ maddesi konulduğu” da ifade edilen açıklamada, fiyat artışının sebebi ve yeni fiyatlar şu şekilde açıklandı:

“14 Aralık 2021 tarihinde en son fiyatlandırma yapıldı. 14 Aralık'ta yapılan son fiyatlandırmada dolar kuru 14.27,21’di… Buna göre 95 benzin 702.21 dolar/ton, 98 benzin 702.21 dolar/ton, Euro dizel 633.21 dolar/ton ve gaz yağı 655.02 dolar/tondu. 26 Ocak 2022, yani dün yapılan ve bu gece yarısından sonra geçerli olacak fiyat artışında, Dolar kuru olarak 13.58,81 baz alınmıştır. Buna göre; 95 benzin ortalama 796.054 dolar/ton, 98 benzin 796.054 dolar/ton, Euro dizel 735.161 dolar/ton ve gaz yağı 788.429 dolar/tondan hesaplanmıştır. Bir önceki fiyatlandırmada 11.65 olan 95 benzin 12.60'a, 11.89 olan 98 benzin 12.84’e, 11.23 euro dizel 12.55’e ve 11.13 olan gaz yağı 12.67’ye yükselmiştir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hırsızlık Üstüne Hırsızlık27 Ocak 2022 Perşembe 15:13
  • Enerji Bakanlığı, akaryakıt zammını doğruladı: Artış 95 kuruş!27 Ocak 2022 Perşembe 14:47
  • Lavrov: Ana konularda ABD'den pozitif cevap yok27 Ocak 2022 Perşembe 13:45
  • Biden, Anayasa Mahkemesi’ne ilk defa siyah bir kadını aday gösterecek27 Ocak 2022 Perşembe 13:27
  • Tütün Endüstrisi’nde 2022 yılı için toplu iş sözleşmesi imzalandı27 Ocak 2022 Perşembe 13:15
  • 27-28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler törenlerle anıldı27 Ocak 2022 Perşembe 13:13
  • En çok yağış Esentepe’ye düştü27 Ocak 2022 Perşembe 13:11
  • Kasaplık Hayvan Satışı duyurusu yapıldı27 Ocak 2022 Perşembe 13:08
  • El-Sen borçlu kurumlar hakkında açıklama yaptı27 Ocak 2022 Perşembe 12:59
  • KTSO “çıkış yolu” arayan sanayi sektörü için “acil eylem planı” açıkladı27 Ocak 2022 Perşembe 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti