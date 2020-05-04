Akaryakıt'a 40 kuruş indirim!

Brent petrol varil fiyatlarındaki rekor düşüşe bağlı olarak halkın yoğun akaryakıt indirimi talebine sonunda kulak veren hükümet, fiyatlarda 40 kuruşluk bir indirime gidilmesine karar verdi.
İndirimli fiyatlar, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Petrol varil fiyatlarının 70 Dolar’dan; 20 Dolara kadar inmesine karşın, hükümet akaryakıt fiyatlarında indirimi gündeme getirmemişti.
Akaryakıt fiyatlarına 9 aydır indirim yapılmıyordu…
|AKARYAKIT TÜRÜ
|MEVCUT FİYAT
|İNDİRİMLİ FİYAT
|Kurşunsuz 98
|5.46 TL
|5.06 TL
|Kurşunsuz 95
|5.36 TL
|4,96 TL
|Euro Diesel
|4.96 TL
|4.56 TL
|Gaz Yağı
|4.90 TL
|4,50 TL
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