Akaryakıta bir zam daha geliyor...

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde fiyat artışı yapıldı.
Yürürlüğe girecek yeni fiyatlara göre; 95 oktan benzinin fiyatı 1.53 TL, 98 oktan benzinin fiyatı 1.54 TL Euro Diesel’in fiyatı 2.59 TL, gazyağının fiyatı ise 2.08 TL arttı.
Yeni düzenlemeye göre; 95 oktan benzin 27.26 TL’den 28.79 TL’ye, 98 oktan benzin ise 27.81 TL’den 29.35 TL’ye çıktı.
Euro Diesel 24.85 TL’den 27.44 TL’ye, gazyağı ise 24.77 TL’den 26.85 TL’ye yükseldi.
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