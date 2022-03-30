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Akaryakıta indirim!

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Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, akaryakıt fiyatlarına indirim yapıldı. İndirim gece yarısından sonra yürürlüğe girecek.
Akaryakıta indirim!

Akaryakıt fiyatlarına indirim Resmi Gazetede yayınlandı.

Yapılan indirim  bu gece yarısından sonra yürürlüğe girecek.

İndirimli fiyatlar:

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 17,98 TL

Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 18,23 TL

Euro Diesel: 19,79 TL

Gazyağı: 18,99 TL

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