Akaryakıta okkalı zam!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, 95 oktan oktan benzin 24,25 TL’den 25,50 TL’ye, 98 oktan benzin 24,78 TL’den 26,05 TL’ye, Euro Dizel 22,14 TL’den 23,14 TL’ye ve gaz yağı 22,14 TL’den 23,14 TL’ye yükseldi.
Bu durumda 95 oktan benzinin litresinde 1,25 TL, 98 oktan benzinde 1,27 TL, Euro Diesel’de 1 TL, gazyağında ise litresinde 1 TL zam yapılmış oldu.
Yeni akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.
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