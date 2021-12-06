Akaryakıta okkalı zam geliyor...

Bakanlar Kurulu’nun bugün akaryakıt fiyatlarına 1.23 TL’lik üzerinde zam yapması bekleniyor.
An itibarı ile uygulanan fiyatlar şöyle;
Kurşunsuz 98 9.30 TL
Kurşunsuz 95 9.14 TL
Euro Diesel 8.78 TL
Gaz Yağı 8.75 TL
Bakanlar Kurulu’nun bugün akaryakıt fiyatlarına 1.23 TL’lik üzerinde zam yapması bekleniyor.
An itibarı ile uygulanan fiyatlar şöyle;
Kurşunsuz 98 9.30 TL
Kurşunsuz 95 9.14 TL
Euro Diesel 8.78 TL
Gaz Yağı 8.75 TL
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