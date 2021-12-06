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Akaryakıta okkalı zam geliyor...

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Akaryakıtta 1.23 TL’lik zam geliyor...
Akaryakıta okkalı zam geliyor...

Bakanlar Kurulu’nun bugün akaryakıt fiyatlarına 1.23 TL’lik üzerinde zam yapması bekleniyor.

An itibarı ile uygulanan fiyatlar şöyle;

Kurşunsuz 98      9.30 TL

Kurşunsuz 95      9.14 TL

Euro Diesel         8.78 TL

Gaz Yağı                8.75 TL

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