Akaryakıta OKKALI zam hazırlığı! Hem de öyle böyle değil!

Pazartesi gününe kadar toplanması beklenen Bakanlar Kurulu, Gazyağına 1 TL 2 kuruş, 95 Oktan Kurşunsuz Benzine 84 kuruş, 98 Oktan Kurşunsuz Benzine 85 kuruş ve Euro Diesel 1 TL 4 kuruş zammı da görüşecek.

Akaryakıt fiyatlarına zam Bakanlar Kurulu gündeminde.

Pazartesi gününe kadar toplanması beklenen Bakanlar Kurulu, Gazyağına 1 TL 2 kuruş, 95 Oktan Kurşunsuz Benzine 84 kuruş, 98 Oktan Kurşunsuz Benzine 85 kuruş ve Euro Diesel 1 TL 4 kuruş zammı da görüşecek.

Her 15 günde bir akaryakıt fiyatlarına ilişkin bir rakam tespit eden Akaryakıt Birimi önerisini Bakanlar Kurulu’na sundu.

Buna göre, 7.84TL’den satılan 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 8.68 TL, 7.99 TL’den satılan 98 Oktan Kurşunsuz Benzin 8.84 TL, 7.30 TL’den satılan Euro Diesel 8.34 TL ve 7.27 TL’den satılan Gazyağı ise 8.29 TL’ye yükselmiş olacak.

Buna göre yeni fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz 95 Oktan: 8.68 TL

Kurşunsuz 98 Oktan: 8.84 TL

Euro Dizel: 8.34 TL

Gazyağı: 8.29 TL

Eski fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz 95 Oktan: 7.84 TL

Kurşunsuz 98 Oktan: 7.99 TL

Euro Dizel: 7.30 TL

Gazyağı: 7.27 TL