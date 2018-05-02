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Akaryakıta yine zam!

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Akaryakıta yine zam!
Akaryakıta yine zam!

2 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile, Perakende Akaryakıt Satış Fiyatlarında değişiklik yapıldı.

3 Mayıs 2018'den itibaren benzin grubunda 11 kuruş, Euro Diesel'de 11 kuruş ve Gazyağı'nda 13 kuruş artış uygulanacak.

İşte yeni fiyatlar;

95 Oktan Benzin 4,19 TL -->4,30 TL

98 Oktan Benzin 4,37 TL  -->4,48 TL

EURO DIZEL 4,02 TL  -->4,13TL

GAZ YAĞI 3,78 TL --> 3,81 TL

Fiyatlar 3 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak.

Son Dakika: Elektriğe de %14 zam geldi

 

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