Akaryakıta yine zam!

Yeni fiyat tarifesi bu gece saat 00:00’dan sonra uygulanacak.
Buna göre 4 Nisan’dan itibaren akaryakıt fiyatları kurşunsuz
95: ESKİ: 5.06 TL YENİ: 5.41 TL/Lt
Kurşunsuz 98: ESKİ: 5.16 TL YENİ: 5.51 TL/ Lt
Euro Diesel: ESKİ: 4.91 TL YENİ: 5.01
Yeni fiyat tarifesi bu gece saat 00:00’dan sonra uygulanacak.
Buna göre 4 Nisan’dan itibaren akaryakıt fiyatları kurşunsuz
95: ESKİ: 5.06 TL YENİ: 5.41 TL/Lt
Kurşunsuz 98: ESKİ: 5.16 TL YENİ: 5.51 TL/ Lt
Euro Diesel: ESKİ: 4.91 TL YENİ: 5.01
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