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Akaryakıta Zam Geldi

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Akaryakıta Zam Geldi
Akaryakıta Zam Geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

Yeni düzenlemeye göre; 1.08 TL artışla 95 oktan benzin fiyatı 21.72 TL’den 22.80 TL’ye, 98 oktan benzin fiyatı ise 22.03 TL’den 23.11 TL’ye çıktı.

Euro Dizel ve Gaz yağı fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Akaryakıt fiyatları şöyle:

Kurşunsuz benzin 95 oktan: 22,80 TL

Kurşunsuz benzin 98 oktan: 23,11 TL

Euro Dizel: 25,46 TL

Gaz yağı: 24,22 TL

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