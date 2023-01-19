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Akaryakıta Zam Resmi Gazetede

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Akaryakıta Zam Resmi Gazetede
Akaryakıta Zam Resmi Gazetede

Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek düzenleme ile 95 ve 98 oktan benzin 1,59 kuruş, eurodiesel 1,42 kuruş ve gazyağı 1,69 kuruş zamlı satılacak.

Akaryakıt fiyatları, 2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlendi ve Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, 95 oktan benzin 20,16 TL; 98 oktan benzin 20,47 TL; eurodiesel 21.69 TL; gazyağı 21.96 TL’den satılacak.

30 Aralık’tan beri 95 oktan benzin 18.57 TL; 98 oktan benzin 18.88 TL; eurodiesel 20.54 TL; gazyağı 20.27 TL’den satılmaktaydı.

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