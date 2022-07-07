Akaryakıta zam yaparken 3/4 TL, indirirken 1 TL.. İndirim geliyor...

KKTC’de akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor... Buna göre, 95 oktanın litresi 23,77, 98 oktanın litresi 24,06 TL olması bekleniyor...
Euro dizelin 24.82, gazyağının da 23,19 TL’den satışa sunulması bekleniyor...
KKTC’de akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor... Buna göre, 95 oktanın litresi 23,77, 98 oktanın litresi 24,06 TL olması bekleniyor...
Euro dizelin 24.82, gazyağının da 23,19 TL’den satışa sunulması bekleniyor...
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