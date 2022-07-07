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Akaryakıta zam yaparken 3/4 TL, indirirken 1 TL.. İndirim geliyor...

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Akaryakıta zam yaparken 3/4 TL, indirirken 1 TL.. İndirim geliyor...
Akaryakıta zam yaparken 3/4 TL, indirirken 1 TL.. İndirim geliyor...

KKTC’de akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor... Buna göre, 95 oktanın litresi 23,77,  98 oktanın litresi 24,06 TL olması bekleniyor...

Euro dizelin 24.82, gazyağının da 23,19 TL’den satışa sunulması bekleniyor...

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