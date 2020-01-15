Akaryakıta zam yapılacak mı? Amcaoğlu açıkladı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, döviz kurlarında ve benzin fiyatlarındaki artışın maliyetleri yükseltmesine rağmen, akaryakıta zam yapılmayacağını söyledi.

Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nın güçlü kadrosu ile ekonomiyi yönetme tecrübesi yanı sıra, hükümetin halkın refahını ve alım gücünü en üst seviyeye çıkarma hedefleri de göz önünde bulundurulduğundan, bir süredir iddia edilenin ve beklenenin aksine akaryakıta artışı öngörmediklerini açıkladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu şöyle konuştu: “Dövizde ve benzin fiyatlarında artış olmasına rağmen, akaryakıta herhangi bir zam yapılmayacaktır. Fiyatlar aynı kalmıştır.

Benzinler de 21 kuruş, Euro Dizel’de 20 kuruş, Gazyağındaki 21 kuruşluk artış fiyatlara yansıtılmamış, Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’den karşılanmıştır.”