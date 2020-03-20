“Akaryakıtta düşüş devam ederse, fiyatı indireceğiz. Ama zam yapmayı düşünmüyoruz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda çalışmaların devam ettiğini, bir tedbir paketi açıklayacaklarını belirterek, bu süreçte bir miktar gelirden vazgeçmeye hazır olduklarını ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda çalışmaların devam ettiğini, bir tedbir paketi açıklayacaklarını belirterek, bu süreçte bir miktar gelirden vazgeçmeye hazır olduklarını ifade etti.

“Ben, ödeme yapanlarda, tezgahta bir indirim yapılması gerektiğini düşünüyorum” diyen Hasan Taçoy, “Yaklaşık, aylık 6 milyon TL bir parayı kurumun gözden çıkarabileceği noktasında hesap yaptım. Kurum da bu rakam üzerinde devam ediyor. Tabii bir taraftan da döviz artıyor. Fuel Oil’in fiyatı azalıyor ama, biz bu alımları aylar önce yaptık, depoladık” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bakanlığını ilgilendiren bazı konularda açıklamalar yaptı.

Kıb-Tek’in bir yıldır zam yapmadığına dikkat çeken Taçoy, “Ama şimdi olağanüstü bir durum var ve ben ısrarla halka da olağanüstü bir tedbirle yaklaşmak isterim. Ben çalışmalarımı yapıp, Başbakan’a sunacağım. Bunu Bakanlar Kurulu kararı haline getireceğim. Gerekirse, muhalefetle de görüşeceğim. Bu bütünlüğü sağlamak gerekiyor. İnsanlık adına bir çaba ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

Kıbrıs Türk halkının yaşantısının daha iyi olması için iyisi ne ise, onu yeniden dizayn edeceklerini vurgulayan Taçoy şöyle devam etti:

“Bu sürede, gündüz elektrik fiyatı düşük. 17- 22 arası yüksek. Dolayısı ile bu saatlere dikkat etmeye devam edelim. Tasarruf tedbirlerine sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Saat 22.00’sonrası, 17.00’den öncesine dikkat etmek ve tasarrufa yönelmek son derece önemli. “

“Yıl sonuna kadar akaryakıta zam yapmama prensibimiz devam ediyor”

Akaryakıt fiyatlarına da değinen Hasan Taçoy, dünyada fiyatlar düşmekte ve birçok ülkenin yükselttiği fiyatları aşağıya çekmekte olduğunu ifade ederek, KKTC’nin ise uzun bir süredir akaryakıta zam yapmadığına dikkat çekti.

“Akaryakıta Zam yapın” diyenlere kulak tıkadıklarını ve fiyatları aşağıda tuttuklarını kaydeden Taçoy, şimdi bölge ülkelerinin fiyatlarını KKTC’nin akaryakıt fiyatları seviyesine indirmekte olduklarını belirtti.

“Yıl sonuna kadar zam yapmama prensibimiz devam ediyor. Halkımız da fiyatlarda artış olmayacağı, daha önce de zam yapmadığımız gerçeğini göz önünde bulundurarak hesaplarını yapsınlar” diyen Taçoy, “Brent ortalama fiyatına bakarsak, kısa süre önce 50 dolardan alındığını görürüz. Akaryakıt fiyatları daha da düşerse bir indirim yapacağız. Ama şu anda zam ya da indirim yıl sonuna kadar plan dahilinde değil” şeklinde konuştu.

“Çabalar sürüyor”

Değişik sektör temsilcileri ile istişarelerinin de devam ettiğine işaret eden Hasan Taçoy şöyle devam etti:

“Farklı amaçlarla ne yapılması gerektiğiyle ilgili toplantılar devam ediyor. Yapılması gereken belli. Sektör sektör sorumlulukları saptıyoruz. Gıda tedariki devam edecek, akaryakıt tedariki devam edecek, içeride hangi üretim sektörleri üretime devam edecek hepsini planladık. Mayıs başına kadar tüm tedariğimiz tamam. Mayıs sonrasını planlamak için de önümüzde zaman var. Ekonomiye dokunmadan hastalığı büyütebilirdik, bunu tercih eden ülkeler var. Bizim için sağlık esas. Savunmaya geçerek, tedbirlerimizi aldık. Virüsün yayılmasının en önemli nedeni sosyal mesafe. Bununla ilgili insan hareketleri dahil gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşların da buna uyması için hem tedbir aldık, hem uyarılarımızı yaptık. Dünyanın bu alanda yaşadığı iyi ve kötü tecrübeleri bir araya harmanladık ve tedbirlerimizi de buna yönelik aldık.”

27 Mart’a kadarki süre için tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Taçoy, ekonomiye yönelik, oluşacak zararlarla ilgili rakamları belirlediklerini, hayatı normalleştirme ve ekonomiyi ayağa kaldırmanın 30 Mart sonrasına kaldığını söyledi. Taçoy, “Şimdi tecrit devam edecek” dedi.

“En iyisini yapacağız….”

“Kişinin ekonomik olarak da yaşamına devam edebilmesi için en iyisini yapacağız, ama eldeki imkanlarla” diyen Hasan Taçoy, “Kriz bu ay biterse, daha rahat olacağız. 3 ay sonra bitecekse, ona da hazırız. Süreç uzadıkça, imkanlarımız da zayıflayacaktır. Ama kısa vadede yapacaklarımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı.

İş yerleri açık olanların normal olmasa da bir gelirinin olduğunu, kısa vadede sosyal dengeyi bozmayacak bir yaşamı devam ettirmesi için her kesimi düşünmek zorunda olduklarını anlatan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Bu çalışmaları yaparken, ülkede çalışma izni ile bulunan Türkiye ve diğer ülke vatandaşlarını da düşünüyoruz. Sektör temsilcilerinin bu noktada, çalışanını adada tutup tutmak istemediği de bizim için kriter. Yasamız, üçüncü ülke vatandaşlarına işsizlik ödeneğini öngörmüyor. Hepsini bu olağanüstü durumda düşüneceğiz. Ama öncelik, kimseyi de yok saymadan kendi vatandaşımızdan başlayacak” dedi.

Kısa vadede KKTC sınırı içerisindeki hayat için elzem olan işleri hesaplamakta olduklarını ifade eden Hasan Taçoy, 250 bin küçük baş hayvan bulunduğunu, bunun turizm ve eğitim tam kapasite çalıştığında yetecek bir rakam olmadığını ancak bunların hayatımızdan çıktığını ve ihtiyacın düştüğünü vurguladı.

“Şimdi bu sayı üzerinde bir hesaplama yaparak hayatı yeniden dizayn edeceğiz” diyen Taçoy, “Biz her zaman büyüğe oynayacağız…Üretimde, ekonomide kanser olan bazı vakaları da kazıyıp atacağız” dedi.