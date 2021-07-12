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Akaryakıtta greve doğru, bu kez istasyonlar memnun değil!

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Akaryakıt istasyonu sahipleri gelirlerinin azalacağı yeni uygulama nedeniyle greve gitmeye hazırlanıyor...
Akaryakıtta greve doğru, bu kez istasyonlar memnun değil!

Bakanlar Kurulu toplantısında sadece akaryakıta zam kararı alınmadı. Bunun yanında akaryakıt istasyonlarının kazançlarıyla ilgili de yeni bir düzenleme hayata geçiyor.

Daha önce satılan yakıttan yüzdelik alan akaryakıt istasyonlarının kazançları sabit bir rakama indirgendi.  

Akaryakıt fiyatları artmasına rağmen kazançları azalmaya başlayan istasyon sahipleri kendi aralarında eylem yapmayı tartışmaya başladı.

Hükümet bu düzenleme ile akaryakıt sahiplerinin kazancını azaltarak, devletin kasasına daha çok paranın girmesini sağlamaya çalışıyor.

Bu durum istasyon sahiplerini kızdırdı.. Kendi aralarında nasıl bir grev yapmaları yönünde tartışan akaryakıt istasyonu sahipleri yarın konu konuda toplanıp bir karar verecek...

 

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