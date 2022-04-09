Akaryakıtta İndirim

Brent Petrolün varil fiyatının düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.
95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 17,98 TL’den 17,44TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.23 TL’den 17,68 TL’ye, Euro dizelin litresi 19,79 TL’den 18,49 TL’ye ve gazyağının litresi ise 18.99 TL’den 18,44 TL’ye düştü.
En son 30 Mart 2022 tarihinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmıştı.
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