Akaryakıtta İndirim Bekleniyor

Benzin ve mazot fiyatları brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş nedeniyle indirim beklentisine yol açmıştı.
KKTC'de benzin fiyatlarında da yaşanan son gelişmelerin ardında 50 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.
Benzin ve mazot fiyatları brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş nedeniyle indirim beklentisine yol açmıştı.
KKTC'de benzin fiyatlarında da yaşanan son gelişmelerin ardında 50 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.
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