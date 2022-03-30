  • BIST 2.230,15
  • Altın 911.746
  • Dolar 14.6477
  • Euro 16.3623
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Akaryakıtta İndirim Bekleniyor

» »
Benzin ve mazot fiyatları brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş nedeniyle indirim beklentisine yol açmıştı.
Akaryakıtta İndirim Bekleniyor

Benzin ve mazot fiyatları brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş nedeniyle indirim beklentisine yol açmıştı.

KKTC'de benzin fiyatlarında da yaşanan son gelişmelerin ardında 50 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar Bursa’da Temaslarda Bulunacak30 Mart 2022 Çarşamba 16:07
  • CTP ‘Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır’ Eylemine Destek Verecek30 Mart 2022 Çarşamba 16:02
  • Arıklı: Yol Çalışmaları Artarak Ülkenin Dört Bir Yanına Yayılacak30 Mart 2022 Çarşamba 15:53
  • Evkaf, Kanser Araştırma Vakfı’na Destek Sağlıyor30 Mart 2022 Çarşamba 15:45
  • Tatar: Halkımızı Terör Örgütlerinin İnsafına Bırakmamız Mümkün Değildir30 Mart 2022 Çarşamba 15:31
  • Kutlu Evren, Elektrik Mühendisleri Odası’nı Kabul Etti.30 Mart 2022 Çarşamba 15:27
  • KIBTEK, Elektrik Kesintisi Yapılacak Bölgeleri ve Saatleri Duyurdu30 Mart 2022 Çarşamba 15:23
  • Bengihan: Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır30 Mart 2022 Çarşamba 15:03
  • Hemşireler ve Ebeler Birliği Üyelerine Yönelik Eğitimler Devam Ediyor30 Mart 2022 Çarşamba 14:56
  • Ekmeğe de Zam Geliyor30 Mart 2022 Çarşamba 14:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti