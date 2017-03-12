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Akaryakıtta indirim müjdesi

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Akaryakıtta indirim müjdesi
Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uyarınca, dün gece yarısından itibaren 95 ve 97 oktan benzinde 7; Euro dizelde 3, gazyağında 5 kuruş indirim yapıldı.

 Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uyarınca, dün gece yarısından  itibaren 95 ve 97 oktan benzinde 7;  Euro dizelde 3, gazyağında 5 kuruş indirim yapıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, hükümet, “2017 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 oktan) Motorin (mazot) Gazyağı ve Euro Diesel Azami Satış Fiyatları Emirnamesi” uyarınca benzin, motorin ve gazyağı satış fiyatlarını yeniden düzenledi.

Bakanlar Kurulu’nda onaylanan karar ve 11 Mart itibarıyla yürürlüğe giren uygulama uyarınca, fiyatlar, 95 oktan benzinde 3.83 TL’den 3.76 TL’ye, 98 oktan benzinde 4.03TL’den 3.96 TL’ye, Euro Dizel’de 3.62 TL’den 3.59 TL’ye ve gaz yağında 3.56 TL’den 3.51 TL'ye geriletildi.

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