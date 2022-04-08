Akaryakıtta İndirime Gidiliyor

Akaryakıta bu akşam indirim geliyor. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgiye göre yeni fiyatlandırmaların bugün Bakan Kurulu tarafından imzalanacağı ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Son yapılan fiyat düzenlemesinin ardından 98 oktan kurşunsuz benzin 18.23 TL, 95 oktan kurşunsuz benzin 17.98 TL, Euro Diesel 19.79 TL ve Gaz Yağı 18.99 TL’den satılıyordu.

Akaryakıtta fiyatlandırma, Petrol Ürünlerini Fiyatlandırma Esasları Tüzüğü’ne göre düzenleniyor. Mevcut tüzüğe göre dolar kuru ve yurtdışı akaryakıt fiyatları baz alınarak, 5 ile 15 günde yeni bir fiyatlandırma yapılıyor.