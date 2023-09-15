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Akaryakıtta zamlı fiyatlar yürürlükte

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Akaryakıtta zamlı fiyatlar yürürlükte.. Akaryakıt bugün yeni fiyatlarla güne başladı…
Akaryakıtta zamlı fiyatlar yürürlükte

Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile 95 ve 98 oktan benzine 1 TL, eurodiesel ve gazyağına 2 TL zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatları, 2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlendi ve dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 95 oktan benzin 32,21 TL; 98 oktan benzin 32,77 TL; eurodiesel 32.65 TL; gazyağı 31.65 TL’den satılacak.

18 Ağustos’tan beri 95 oktan benzin 31.21 TL; 98 oktan benzin 31.77 TL; eurodiesel 29.65 TL; gazyağı 29.65 TL’den satılmaktaydı.

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