Akbabalar için koruma programı

Güney Kıbrıs’ta az sayıdaki akbaba nüfusunun korunması ve yok olmalarının engellenmesi için dört yıllık bir programın geliştirildiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Çevrenin Korunması Örgütü-Terra Cypria ile uluslararası “Vulture Conservation Foundation” örgütünün, “Life with Vultures” isimli 4 yıllık bir programı hayata geçireceğini yazdı.

Gazete, ilgili açıklamaya dayanarak “Gyps Fulvus” (kızıl akbaba) türünün Ada’nın en büyük kuşu ve 1950’li yıllarda nüfusunun yüzlerce olduğuna dikkati çekerken bugün ise sadece 20-25 tane akbabanın kaldığını, bunun da yüzde 94 oranında bir azalma anlamına geldiğini yazdı.

Habere göre programın uygulanması için 1 milyon 375 bin 861 Euro bütçe ayrılırken bu, AB’nin “LIFE” programı tarafından finanse edilecek.