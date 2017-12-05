 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.902
  • Altın 158,908
  • Dolar 3,8756
  • Euro 4,5941
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

Akbıçak ‘Evin başımıza yıkılmasından korkuyorum’

» »
Akbıçak ‘Evin başımıza yıkılmasından korkuyorum’
Baf Kapısı bölgesinde yıkılmaya yüz tutmuş olan bir evde ikamet eden Durmuş Akbıçak ailesi devletten bu konuda yardım bekliyor.

KKTC diye isimlendirilen coğrafyada vatandaşlar tehlike içerisinde yarınlarının ne olacağını bilemeden yaşamanın sıkıntısını yaşıyor.

Garson devlet yaratılacak umudu ile seçimlerde oyunu verdikleri siyasilerin seçildikten sonra verdikleri vaatleri ve yapacaklarını öne sürdükleri icraatları yapmadıkları gözlemleniyor.

İnsan hayatının pamuk ipliğine bağlı vatandaşlar, devletin elinin kendilerine uzanmasını beklerken bu elin uzanmadığını öne sürüyorlar.

Taner Ulutaş

Baf Kapısı bölgesinde yıkılmaya yüz tutmuş olan bir evde ikamet eden Durmuş Akbıçak ailesi devletten bu konuda yardım bekliyor.

ev-1.jpg

Durmuş Akbıçak yaptığı açıklamada, yıkılmaya yüz tutmuş bir evde oturuyoruz. Evi dışarıdan dayadığımız direkler ile ayakta tutuyoruz. Tavan delik. Yağmur dışarıda yağıyor. Durduğu zaman evde yağmur durmuyor. Bir süredir yağmur yağmıyor. Ancak meteoroloji yağmurların ve soğukların yeniden başlayacağını söylüyor. Bu evin bu yağmurlara dayanamayacağından ve yıkılacağından korkuyorum dedi.

ev.jpgDurmuş Akbıçak açıklamasına devamla, gazeteciler sağolsun bu konuyu birkaç kez dile getirdiler. Ancak hükümet yetkililerinden bu konuda şimdiye dek hiçbir yardım göremedik. Ev yıkıldım, yıkılıyorum diye bağırıyor. Lütfen bu konuda yetkililer bize yardım etsin. Evin ailemin başına yıkılmasından korkuyorum ifadesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 46 iş yerini denetledi28 Kasım 2017 Salı 14:00
  • Kooperatifler Hareketi, TDP'yi ziyaret etti28 Kasım 2017 Salı 13:44
  • LTB ile Near East Bank arasında işbirliği anlaşması28 Kasım 2017 Salı 13:19
  • LTB ile AKÜ’den paylaşım mutfağı konusunda işbirliği27 Kasım 2017 Pazartesi 13:28
  • Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki çalışmalar ertelendi26 Kasım 2017 Pazar 13:25
  • Lefkoşa'da minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı26 Kasım 2017 Pazar 02:57
  • KTMMOB Genel Başkanlığı’na Selcan Akyel seçildi. 25 Kasım 2017 Cumartesi 14:09
  • LTB’nin Asmaaltı Yayalaştırma Projesi çalışmaları devam ediyor24 Kasım 2017 Cuma 15:08
  • KTOEÖS yarın Meclis önünde pankartlı eylem yapacak23 Kasım 2017 Perşembe 13:44
  • Bir işyerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu23 Kasım 2017 Perşembe 13:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti