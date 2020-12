Güzelyurt Belediyesi tarafından çevre düzenmesi yapılan ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 39. Tümen Komutanlığı tarafından büstü tedarik edilerek yenilenen Akçay Atatürk Büstü düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Nihat Ergün, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Büstü’nün kurdelesinin protokol tarafından açılışı ile başladı.

Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdü.

Törende daha sonra konuşmalara geçildi. Törende ilk söz alan Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Atatürk Büstü’nü Akçay Köyüne kazandıran herkese teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da varlığımızı kentlerde ve köylerde ortaya koyabilmenin önemine işaret ederek, ilçenin diğer köylerine de böylesi güzel bir Atatürk büstü kazandırma projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Başbakan Ersan Saner de Kıbrıstaki Türk gençlerinin Atatürk ilke ve inkilapları ile büyümüş, O’nun yolundan ilerleyerek Türk Cumhuriyeti kuran ikinci devlet kurmuş onurlu bir halk olduğunu kaydederek, Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesine sadık kalarak KKTC’yi ilelebet yaşatmak için çalışacaklarını söyledi.

Saner, hükümet programlarında İçişleri Bakanlığı bünyesinde tüm anıtların restorasyonları, tamiri ve yenilenmesinin bulunduğunu anımsatarak, tüm yerleşim birimlerinde başta Atatürk ile Dr. Küçük ve Rauf Denktaş’ın büstlerinin yapılması ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarının tamamlanmasının hükümetin önceliklerinden olduğunu vurguladı.

Törende son söz alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs Türkü’nün Atatürk sevgisiyle büyüyüp,O’nun inkilap ve devrimlerini benimseyip kendine şiar ettiğini belirterek, O’nun inkilap ve değerlerinin Kıbrıs Türkü’nü haklı mücadelesinde güçlü kıldığını, bu mücadelede Anadolu ve Anavatan Türkiyeye desteğini her zaman yanında bulduğunun altını çizdi. Tatar, bugün gelinen aşamada, egemenlik, özgürlük ve bağımsızlığın bizlerin vazgeçilmez değeri olduğuna dikkati çekerek, egemenliğin önemli olduğunu ve KKTC’yi daha ileriye taşırken egemenlik mücadelesinin de devam ettiği mesajının halkımıza ve dünyaya verildiğini kaydetti. Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ilkesinin Kıbrıs Türkü’nün de her daim paylaştığı bir değer olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ‘ Kıbrıs’ta biz her zaman barışı savunduk, 1960ta da barış istedik. Barış, Mehmetçiğin Kıbrıs’a adım atmasıyla gelmiştir. 1974’ten bu yana Kıbrıs’ta barış devam ediyor. Eksik olan bir anşlaşmadır, bu anlaşma için de Kıbrıs Türk halkı her zaman iyi niyetini ortaya koymuş ama karşılığını bulamamıştır’ diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs’ta artık federal temelde bir çözüm noktasından daha ileriye gidilmesi gerektiğini belirterek, egemen eşitlik temelinde yan yana 2 devletin işbirliği içinde olduğu bir çözümü savunmak zorunda olduğumuzu, yeni siyasetin bu noktadan ileriye taşınacağını söyledi.

Ulu Önder Atatürk’ün bir konuşmasında Kıbrıs adasının önemine dikkat çektiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’ten sonra yaşananlar, KKTC’nin güçlenmesi ile Doğu Akdenizdeki gelişmelerin, mavi vatandaki ulusal çıkarların korunması için geliştirilen siyasetin KKTC’nin statüsünü ve ulusal onurumuzu yükselttiğini belirtti.

Tatar, gençlerin manevi duygular, vatan sevgisi ve milli şuurla yetişmesi için yapılan bu çalışmaların önemli olduğuna işaret ederek, başka yerleşim yerlerinde de yapılacak bu tür çalışmalara elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından tören sona erdi.