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Akçay-Güzelyurt yolunda kaza: 1 asker hayatını kaybetti, 11 asker yaralandı

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Akçay-Güzelyurt Anayolu'nda bu sabah bir askeri araç kaza yaptı, kazada toplam 11 asker yaralandı, 1 asker hayatını kaybetti.
Akçay-Güzelyurt yolunda kaza: 1 asker hayatını kaybetti, 11 asker yaralandı

Akçay-Güzelyurt Anayolu'nda bu sabah bir askeri araç kaza yaptı, 11 asker yaralandı, 1 asker hayatını kaybetti. 

Kaza bu sabah 09.00 sıralarında meydana geldi.

Askeri jeep araç sürücüsü Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 58 yaşındaki Havva Dağman Yırık'ın kullanımındaki KF 224 plakalı salon aracı sağından geçtiği sırada, KF 224 plakalı aracın sağ dikiz aynası ile sağ yan kısmına çarptı ardından, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak takla atıp sol yan tarafı üzerine devrildi.

Kaza sonucu askeri araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan toplam 12 kişi yaralanarak, sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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