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Akçay Kültür Sanat Derneği’nden LTB Paylaşım Mutfağı’na katkı

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Akçay Kültür Sanat Derneği’nden LTB Paylaşım Mutfağı’na katkı
Yemekler Hijyen Kurallarına Uygun Şekilde Hazırlanıyor 

Ülkemizde birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü ile duyarlı bireylerin büyük dayanışma gösterdiği ve katkı sağladığı LTB Paylaşım Mutfağı'na bir destek de Akçay Kültür Sanat Derneği üyelerinden geldi. Dernek üyeleri LTB Paylaşım Mutfağı’nı ziyaret ederek gıda yardımlarını LTB Paylaşım Mutfağı Sorumluları Ali Ecesoy ile Seden Tunççağ’a teslim etti. 

Ecesoy ile Tunççağ bağışlarından ve duyarlılıklarından dolayı Akçay Kültür Sanat Derneği üyelerine teşekkür ederek belgelerini verdi. Ecesoy ile Tunççağ ayrıca dernek üyelerine yerel yönetimlerde bir ilk olan ve her gün 162 kişiye günde bir öğün yemek sağlayan LTB Paylaşım Mutfağı’na ilişkin bilgiler de verdi.Ecesoy, Bandabulya’da 71 numaralı dükkanda yer alan LTB Paylaşım Mutfağı’nın  tüm hijyen kurallarına uyumlu olarak çalıştırılmakta olduğu ve haftalık  menülerin gönüllü diyetisyenlerden destek alınarak hazırlandığını da sözlerine ekledi. 

Ziyarette dernek üyelerinden İbrahim Baflı’nın sunmuş olduğu keman dinletisi de büyük beğeni kazandı.
 

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