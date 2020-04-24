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Akçay ve Güzelyurt’ta 23 Nisan coşkusu

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Akçay ve Güzelyurt’ta 23 Nisan coşkusu
Akçay ve Güzelyurt’ta 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu yıl 100. Yıldönümü.

Bu yıl 23 Nisan’ı meydanlarda, tören alanlarında ve okullarda kutlayamasak da bu özel günü yaşatmak adına tüm bölgelerde büyük bir coşku vardı.

Güzelyurt İlçesine bağlı Akçay köyünde köy muhtarlığı tarafından 23 Nisan’a özel süslemeler yapılırken, gün boyunca çalınan müziklerle vatandaşlar balkonlarında ve evlerinin önlerinde eğlenme imkanı buldu.

Köy Muhtarı Uğur Dereliköylü, bu özel gün için özel hazırlıklar yaptıklarını belirterek, amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Köy halkının balkonlarından müziklere eşlik ederek büyük bir coşku yaşadığını belirten Dereliköylü, tüm çocukların bayramını kutladı.

Güzelyurt’ta da gece boyunca vatandaşlar tarafından evlerinin balkonlarında bayraklar ve balonlarla müzikler eşliğinde çocuk bayramı kutlamaları yapıldı.

Duyarlı vatandaşlar tarafından süslenen bir apartmanda vatandaşlar evlerinin balkonlarında eğlendi.

BRT mikrofonuna konuşan apartman sakinlerinden Sergen Özbay, çocukların evlerinde olsa da bu bayramı kutlamasının önemine işaret ederek, bir farkındalık yaratma adına apartmanda güne özel süslemeler yaptıklarını anlattı.

Çocuklar da bu özel günü kutlamaktan mutlu olduklarını belirttiler.

Saatler 21.00’i gösterdiğinde tüm vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı seslendirdi .

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