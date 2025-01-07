Akçay ve Lefkoşa’da elektrik kesintisi

Akçay
Akçay’da bazı bölgelere alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım ve proje çalışması nedeniyle 09.30 ile 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Kesinti Dostlar Caddesi, Full Sokak, Çiçek Sokak, Kraliçe Sokak ve Lavanta Sokak bölgelerini etkileyecek.
Lefkoşa
Şebekede yapılacak çalışmadan dolayı 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Barış Manço Parkı çevresinde elektrik kesintisi uygulanacak.
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