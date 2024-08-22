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Akçay yolunda askeri araç devrildi: 12 yaralı

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Akçay-Güzelyurt ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askeri kamyon yoldan çıkarak, devrildi. Kaza sonucunda 12 kişi yaralandı.
Akçay yolunda askeri araç devrildi: 12 yaralı

Akçay yolunda feci kaza yaşandı. Askeri aracın devrilmesi sorucu, araç içerisinde bulunan ve ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye 5 ambulans ve birçok sağlık ekibi intikal ettiği aktarıldı. Kaza neticesinde kontrolden çıkan askeri araçta yolcu olarak bulunan askeri personelin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Güzelyurt-Akçay Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, askeri jeep araç sürücüsü Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 58 yaşındaki Havva Dağman Yırık yönetimindeki KF 224 plakalı salon aracı sağından geçtiği sırada, KF 224 plakalı aracın sağ dikiz aynası ile sağ yan kısmına çarptıktan sonra, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve takla atıp sol yan tarafı üzerine devrildi.

Kaza sonucu askeri araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan toplam 12 kişi yaralanarak, sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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