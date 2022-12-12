Akçay'da araç yangını

12.12.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Akçay’da Filiz sokak üzerinde park halinde bulunan Mahmut ÇAKIR’ın kullanımındaki salon araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre sonucu bir yangın meydana geldi.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konu aracın ön kısmı ve Erol ÇUVALCIOĞLU’na ait ambarın kapısı kısmen, iki adet çöp bidonu ise tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
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