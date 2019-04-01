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 Akçay'da, bugün iki sokak kütüphanesi hizmete girdi.

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 Akçay'da, muhtarlık ile Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği'nin ortak projesiyle bugün iki sokak kütüphanesi hizmete girdi.
 Akçay'da, bugün iki sokak kütüphanesi hizmete girdi.

 Akçay'da, muhtarlık ile Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği'nin ortak projesiyle bugün iki sokak kütüphanesi hizmete girdi.

Kütüphaneciler Derneği’nin "sokak kütüphaneleri projesi" çerçevesinde, bir köydeki ilk uygulama olan Akçay'daki iki sokak kütüphanesiyle, köydeki herkesin kitaplara daha kolay ulaşarak okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü'den alınan bilgiye göre, köy meydanına ve köy çıkışındaki otobüs durağı yanına kurulan iki kütüphane için, bu sabah köyde yaşayanların, öğretmen ve öğrencilerin ve bazı üniversite öğrencilerinin katılımıyla tören düzenlendi.

SEPETÇİOĞLU: "AMAÇ KİTAPLARI DAHA KOLAY ULAŞTIRMAK"

BRT'nin haberine göre etkinlikte konuşan Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Asbaşkanı Ayşe Oktan Sepetçioğlu, dernek olarak teknolojinin hızla insan hayatına girdiği ve kitap okuma oranının düştüğü bugünlerde böyle bir projeye imza attıklarını kaydederek, bu şekilde kitapları çocuklara ve tüm halka daha kolay ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Projenin ilk köy örneği olan Akçay’da iki lokasyonda sokak kütüphanelerini hayata geçirdiklerini belirten Sepetçioğlu, projeye katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

DERELİKÖYLÜ: "HEDEF OKUMAYI ARTIRMAK"

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü de bu projede yer almaktan mutlu olduklarını ifade ederek, sokak kütüphanelerini oluştururken bağış yapan herkese teşekkür etti.

Dereliköylü, hedefin kitap okumayı artırmak olduğuna işaret ederek, her isteyenin köydeki kitapları alıp okuyabileceğini ve tekrardan geri getirip değişim yapabileceğini kaydetti.

Muhtar Dereliköylü, muhtarlık ve Kütüphaneciler Derneği ortak projesiyle ilk sokak kütüphanelerinin Akçay'da hayata geçtiğini kaydederek, kütüphanelerin yapımında maddi bağışlarda bulunan Akçaylı kadınlara ve kitap bağışında bulunan herkese teşekkür etti.

Dereliköylü, Akçay'daki kütüphanelere kitap bağışının devam ettiğini de belirtti.

KARDÜZ

Akçaylı öğrencilerin de eğitim gördüğü merkezi okul Zümrütköy İlkokulu'nun Müdürü Hülya Kardüz ise böyle özel bir projenin Akçay’da yapılmasının önemine değinerek, sokak kütüphanelerinden halkın yanı sıra öğrencilerin de yararlanabileceğini söyledi.

Akçay'daki kütüphanelerin açılışında ayrıca Zümrütköy İlkokulu öğrencilerine kitap hediye edildi.

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