  • BIST 95.696
  • Altın 287,661
  • Dolar 5,8037
  • Euro 6,4314
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

'Akçay’da çok güzel şeyler oluyor'

» »
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Akçay köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün daveti üzerine dün Akçay’a giderek köydeki yenilikleri yerinde gözlemledi.
'Akçay’da çok güzel şeyler oluyor'

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Akçay köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün daveti üzerine dün Akçay’a giderek köydeki yenilikleri yerinde gözlemledi. Erhürman’a ziyaretinde, Güzelyurt milletvekili Armağan Candan ile Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. İlk olarak Akçay Muhtarlık binasına giden Erhürman, Uğur Dereliköylü ile sırasıyla Süt Alım Merkezi, köy içerisine yerleştirilen sokak kütüphaneleri, Akçay Sağlık Ocağı, Sosyal Etkinlik Merkezi ve köy kahvelerini dolaştı. Akçay köyünde yapılan yenilikleri yerinde inceleyen Erhürman, Muhtar Dereliköylü’nün çok güzel işlere imza attığını dile getirdi. Erhürman, ziyaretin sonunda Akçay Muhtarlığına sokak kütüphaneleri için kitap armağan etti. Akçay Muhtarı Dereliköylü, Erhürman’ın Akçay ziyaretinin çok önemli ve sevindirici olduğunu söyledi.

Erhürman: Dereliköylü ve ekibi Akçay’da güzel bir dönüşüm gerçekleştiriyor

Ziyaret esnasında konuşma yapan Erhürman, Akçay Muhtarı Dereliköylü ve ekibinin kıt kaynaklarla Akçay’da çok güzel işlere imza attığını söyleyerek, köyde gerçekleştirilen yeniliklerden ve ileriye dönük projelerden etkilenmemenin mümkün olmadığını söyledi. Muhtarlıkların elindeki olanakların son derece sınırlı olduğunu söyleyen Erhürman, buna rağmen Dereliköylü ve ekibinin kısa zamanda köyde gözle görülür bir dönüşümü başlattığını, köylülerin de bu konuda son derece istekli olduğunu gözlemlediğini, bunların çok güzel gelişmeler olduğunu söyledi. Köyde kamusal bilincin, köylülük bilincinin hakim olduğunu söyleyen Erhürman, Muhtar Dereliköylü ve ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.  

Dereliköylü: Köylerimiz unutulmasın

Ziyaret esnasında konuşma yapan Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Erhürman’ın Akçay’da yapılan yenilikleri yerinde görmesinin kendileri için çok sevindirici olduğunu söyledi. Köye birçok yeni yapıt kazandırdıklarını dile getiren Dereliköylü, bu yapıtların herkes tarafından ziyaret edilebileceğini kaydetti. Köylerin unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Dereliköylü, Erhürman’a Akçay’a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özçınar “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” dolayısıyla mesaj yayımladı31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:19
  • ODTÜ KalkanlıTeknoloji vadisi açıldı21 Temmuz 2019 Pazar 09:24
  • CTP'li vekillerden Kalkanlı yaşam Evi'ne ziyaret15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:41
  • Rum yönetimi kendi kendine gelin güvey olan Juan Guaido'yu "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıma yolunda13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:56
  • Güzelyurt Portakal Festivali, çocuk şenliğiyle devam etti03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:36
  • 42. Güzelyurt Portakal Festivali 28 Haziran-7 Temmuz arasında yapılıyor24 Haziran 2019 Pazartesi 13:46
  • Bu bölgelere elektrik verilemeyecek .13 Haziran 2019 Perşembe 09:38
  • Güzelyurt’ta yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek10 Haziran 2019 Pazartesi 15:26
  • Bölgeye yarın ve çarşamba günü giriş yasak27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:51
  • Güzeyurt’ta yarın elektrik kesintisi yaşanacak23 Mayıs 2019 Perşembe 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti