  • BIST 1.419,430
  • Altın 487,78
  • Dolar 8,6150
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Akçay’da, Rauf Raif Denktaş’ın adına düzenlenen parkın açılışı yapıldı

» »
Akçay’da, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın adına düzenlenen parkın açılışı yapıldı. Parkın açılışını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı. 
Akçay’da, Rauf Raif Denktaş’ın adına düzenlenen parkın açılışı yapıldı

Akçay’da, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın adına düzenlenen parkın açılışı yapıldı. Parkın açılışını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı. 


Açılış töreninde, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. 


Törende Akçay Muhtarı ve Rauf Raif Denktaş Vakıfı Komitesi adına konuşan Uğur Dereliköylü, projenin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunduklarını anlatarak, destek verenlere teşekkür etti. 


Rauf Raif Denktaş Vakfı adına konuşan Orhan Kürşat da, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın adının yaşatılması için belli süreçlerden geçildiğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. 


Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, isim ve anıların yaşatılmasının önemine işaret ederek, bunun gelecek nesiller için de örnek teşkil edeceğini ifade etti. 


Başbakan Ersan Saner de, “Denktaş” isminin KKTC ile özdeşleştiğini belirterek, KKTC’de herkesin Denktaş’a sevgi ve saygı duyduğunu ifade etti. 


Saner, “Tamamen bir lider olarak halkının sevgisini kazanmış, bu uğurda birçok noktada ailesinden büyük fedakarlıklar göstererek görevde olduğu süre içerisinde, birçok acıyı yaşamasına rağmen, hiçbir zaman inandığı davadan vazgeçmemiş ve davası uğruna kanının son damlasına kadar savaşarak, ülkesini savunan bir lider olmuştur” dedi. 


Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Avukat kişiliği ile davasını savunmasının unutulmaz olduğunu belirten Saner, “Hükümet olarak onun ortaya koyduğu ilkeleri yaşatmak için, iki egemen eşit devlet statüsünde, onun da inandığı noktada yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu. 


Saner, park projesinin, tam bir yerel yönetim iş birliği içerisinde yapıldığını söyledi ve destek verenlere teşekkür etti. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Rauf Raif Denktaş” isminin yaşatılması adına ortaya konulan projenin hayat bulmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. 


Tatar, “Rauf Raif Denktaş’ı çok seviyoruz, o bizim davamızdır. O bizim liderimizdir, o bizim Kurucu Cumhurbaşkanımızdır ve bizim davamızı dünyaya haykırandır” dedi. 


Anıt Mezar konusunda da aileye seslenen Tatar, “nerede olması gerektiği konusunda ailenin isteğinin önemine” işaret etti. 


Tatar, “Proje ile ilgili bazı sıkıntılar ve belediyelerle çözülmeyen meseleler olayı geciktirmiştir. Dolayısıyla Rauf Raif Denktaş’tan bir hatamız olduysa devletimiz adına özür diliyoruz. Ancak en güzelini yapmak için ortaya irade konmuştur ve konacaktır. Devlet ne gerekirse ailenin de desteği ile yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı. 


Denktaş’ın ülkeye çok şeyler kazandırdığını ve büyük bir lider olduğunu kaydeden Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’a çok şey borçluyuz” diye konuştu. 


Rauf Raif Denktaş’ın da vasiyet ettiği gibi Anavatan Türkiye ile egemen eşitliğe dayalı, Kıbrıs’ta iki devletin iş birliği ile çözüm olabileceğini, gideceği New York’ta da haykıracağını vurgulayan Tatar, federasyonun Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi sıfırlayacak bir noktaya götürecek tehlikeli bir tezgah olduğunu söyledi.  

 
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin emin ellerde, özgüven içerisinde yoluna devam edebilmesi için Rauf Raif Denktaş’ın vasiyeti ve ilkeleri temelinde, egemenlik ve devletten hiçbir zaman taviz verilmeyeceğini söyledi. 


Konuşmaların ardından park projesinin hayat bulmasında destek verenlere teşekkür plaketleri verildi. Ardından parkın açılışı gerçekleştirildi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağaç Budama Çalışması Nedeniyle Güneşköy’de Yarın 3 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:53
  • Güzelyurt Bölgesine Takviye Sulama Projesinin İkinci Etap Hatları Döşeniyor20 Ağustos 2021 Cuma 15:32
  • Sulama Suyu Sağlayacak Sulama Hattı Döşenmesi İçin İhale Sonuçlandı19 Ağustos 2021 Perşembe 15:03
  • DP Genel Başkanı Ataoğlu Güzelyurt ve Lefke parti örgütlerinin düzenlediği toplantıya katıldı16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:16
  • Gaziköy'de bir polis memuru bıçaklandı15 Ağustos 2021 Pazar 21:11
  • Ülkede 641 gündür kaçak yaşayan sahte diş hekimi Güzelyurt'ta tutuklandı!12 Ağustos 2021 Perşembe 10:13
  • Gemikonağı'na ani ve gayri tabi ölüm11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:45
  • Aşağı Bostancı’da Elektrik Kesintisi09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:12
  • Yangın çıktı,25 narenciye ağacı yandı08 Ağustos 2021 Pazar 09:50
  • Güzelyurt’ta arazi yangını28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti