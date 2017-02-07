Akciğer kanseri belirtileri ve nedenleri

Akciğer kanseri, diğer kanser türleri gibi tıp dünyasının ölüm oranını azaltmaya çalıştığı hastalıklardan birisi. Peki Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Neden ortaya çıkar?

Akciğer kanseri, her dört kişiden birinde hiçbir belirti vermez veya tesadüfen filmlerde görülür. Her ne kadar kendisini gizlemeyi başarsa da vücut üzerindeki yıkıcı etkisi üst düzeydir.

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

En sık karşılaşılan şikâyetler, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kan tükürmek, omuz ağrısı, ses değişiklikleri ve yutma güçlüğüdür. Bunun yanında baş ağrısı, görme kusurları, kilo kaybı, depresyon veya inme gibi belirtiler de görülebilir.

Eğer;

* Yeni ve devamlı öksürük başlarsa veya var olan kötüleşirse.

* Balgamda kan görülürse.

* Sık bronşit oluyorsanız.

* Nefes darlığınız ve göğüs ağrınız başlamışsa.

* Nedeni izah edilemeyen kilo kaybı ve yorgunluğunuz varsa mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

AKCİĞER KANSERİNİN NEDENLERİ

Akciğer kanserinin en büyük nedeni sigara kullanımıdır. Sigara tüm akciğer kanserlerinin yüzde 95’inden sorumludur. Sigara içen bir kişinin akciğerinin kendini temizleme fonksiyonu bozulur. Kanser yapıcı maddeler yüzünden hücreler hasara uğrar ve kanser ortaya çıkar. Kaç kat risk altında olduğunun bilinmesi sigaraya başlama yaşı, sigara kullanma sıklığına göre değişir. Sigara ne kadar fazla içiliyorsa, kişi o kadar risk altındadır. Sigara kullanımının yanında sigara dumanına maruz kalan pasif içiciler de aynı riski taşımaktadır.

Ailesinde akciğer kanseri olan kişilerde kansere yakalanma riski normal bireylere göre fazladır. Sigara kullanımı sonucu değişen ve akciğer kanserine sebep olan gen diğer aile üyelerine aktarılmış olabilir. Bu durumda risk 3 kat artmıştır. Bir de sigara içiyorsanız çok daha fazla risk altındasınız demektir.

Ayrıca işi gereği çeşitli kimyasal maddelere (radon, nikel, asbest, berilyum, hardal gazı, arsenik ) maruz kalan kişilerde kansere yakalanma ihtimali daha fazladır. Asbest binaların ve gemilerin yapımında kullanılan bir maddedir. Nefes alırken içe çekildiğinde tehlikelidir.

Verem hastalığı geçirenlerde, beslenmesi bozuk olan kişilerde ve hava kirliliğine maruz kalanlarda risk artmaktadır. Fazla miktarda alkol kullanan ve yağlı beslenen kişilerde de görülebilir.

AKCİĞER KANSERİ 2 TİPE AYRILIYOR

Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi, Akciğerde başlayan kanserler iki ayrı tipe ayrılırlar. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri. Bu kanserlerin birbirinden ayırımı, hücrelerin mikroskoptaki görüntülerine göre yapılır. Her iki tip kanserde değişik şekillerde gelişip yayılır ve tedavi edilirler.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri

Küçük hücreli akciğer kanserlerinden daha yaygındır ve genel olarak daha yavaş gelişir ve yayılırlar. Bu kanserin 3 ana tipi vardır: Bu tipler arasında tedavi ve yaşam süresi açısından fark yoktur.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Bu kansere bazen de yulaf yulaf hücresi kanseride de denir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine göre daha az yaygındır. Bu tipdeki kanserler daha hızlı gelişir ve vücudun diğer organlarına yayılması da daha fazladır.

AKCİĞER KANSERİNDEN KORUNMA VE ERKEN TANI

Akciğer kanserinden korunmanın en etkili yolu sigarayı bırakmaktır. Bundan başka özellikle ülkemiz koşullarında asbest temasından kaçınmak, hava kirliliği ile mücadele, radyasyon temasından kaçınmak, sanayide kullanılan bazı kimyasal maddeler ile çalışanların gerekli tedbirleri alması, korunma önlemleri olarak sayılabilir.

Akciğer kanserinde erken tanı konmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapılmış, ancak bu yönde olumlu bir sonuç elde edilememiştir, şu an için.

Sigara içen 40 yaş üzeri herkesin check up kapsamında en az yılda bir, tercihen altı ayda bir kez akciğer grafisi çektirmesi önerilmektedir.

NE ZAMAN ACİLEN GÖĞÜS FİLMİ ÇEKTİRMEK GEREKİR?

Eğer belirgin bir neden olmaksızın kanlı öksürük, balgamda kan ya da aşağıda bahsedilen belirtilerin herhangi birini 3 haftadan daha uzun süredir taşıyorsanız acil göğüs filmi çektirmeniz gerekmektedir:

*Öksürük (diğer belirtilerden herhangi biriyle birlikte ya da tek başına)

*Omuzlar ve göğüste ağrı

*Nefes almada güçlük ya da çatallaşmış ses

*Belirgin kilo kaybı

*Köprücük kemiği üzerinde ya da boynunuzda büyümüş lenf düğümleri

*Var olan bir akciğer hastalığı nedeniyle sahip olduğunuz semptomlarda açıklanamayan değişiklikler.

AKCİĞER KANSERİ HAKKINDA DOKTORA SORULABİLECEK SORULAR

*Akciğer kanserine sahip olup olmadığımı nasıl bilebilirim?

*Akciğer kanserine yakalanma riskim herhangi başka birine kıyasla daha mı yüksek?

*Eskiden sigara kullanırdım, bu akciğer kanserine yakalanacağım anlamına mı gelir?

*Sigarayı nasıl bırakabilirim?

*Babam ve büyük babam akciğer kanserine sahipti, bende bu yüzden yüksek risk altında mıyım?

*Eğer yüksek risk altındaysam akciğer kanseri için yaptırabileceğim herhangi bir tarama yöntemi var mı?

*Bu bölgede yüksek seviyede radon gazı var mı?