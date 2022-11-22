Akciğer kanseri için düzenli tarama yaptırmak hayati önem taşıyor

Bir araştırmaya göre, 50 yaşının üzerinde olup da halen sigara içen kişilere akciğer kanseri için tarama yapmak hayatta kalma oranlarını dört katına çıkarabilir.

ABD’deki Mount Sinai Hastanesi tarafından yapılan araştırmada, yılda bir bilgisayarlı tomografi (BT) taraması yapılan hastaların 20 yıllık hayatta kalma oranının yüzde 80 olduğunu bulundu.

Çoğu akciğer kanseri hastası teşhis konulduktan sonraki bir yıl içinde hayatını kaybeder ve nadir olarak beşte biri beş yıl yaşar. Tüm akciğer kanseri hastaları için ortalama hayatta kalma oranı yüzde 19’un biraz altındadır.

SEMPTOMLAR GEÇ ORTAYA ÇIKIYOR

Bunun nedeni, semptomların akciğer kanseri ilerleyene kadar ortaya çıkmaması. Ancak çalışmaya göre, hastalar erken tarama programındayken bu oran yüzde 80’e yükseldi. Yani yaşamın erken dönemlerinde tarama yapmak, hastalığı ilerlemeden önce durdurmanın yolu olarak öne çıkıyor.

Daily Mail’in haberine göre, uzmanlar, 20 yıl sigara içme öyküsü olan 50 ila 80 yaş arasındaki yetişkinlerde düşük doz BT ile yıllık akciğer kanseri taraması yapılmasını tavsiye ediyor.

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği’nde sunulan araştırmaya göre, tarama, kanserin oluşmasını engellemese de, akciğer kanserlerinin cerrahi olarak çıkarılabilecekleri erken evrelerinde tespit edilmesinde önemli bir araç niteliği taşıyor.