  • BIST 1.260
  • Altın 466,990
  • Dolar 7,6919
  • Euro 9,1238
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Akciğer Kanserinde Erken Teşhis Başarı Şansını Artırıyor

» »
TAKD Başkanı Göker, "Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 
Akciğer Kanserinde Erken Teşhis Başarı Şansını Artırıyor

Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD) Başkanı Prof. Dr. Erdem Göker, akciğer kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, "Erken evrelerde teşhis edildiğinde ve uygun tedavi uygulandığında tedavide başarı şansı yüksektir." değerlendirmesinde bulundu. 

TAKD Başkanı Göker, "Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 

Ölüm nedeni sıklığında, kanser kaynaklı ölümler arasında erkeklerde yüzde 22 ile birinci olan akciğer kanserinin, kadınlarda yüzde 13,8 ile meme kanserinin ardından ikinci sırada yer aldığını bildiren Göker, "Türkiye akciğer kanserinin görülme sıklığında dünyada dokuzuncu sırada yer alırken, erkeklerde Macaristan ve Sırbistan'ın ardından dünyada üçüncü sırada yer alıyor." bilgisini verdi. 

"HER BİR AKCİĞER KANSER TANISI, ÜLKEMİZE ÖNEMLİ BİR MALİ YÜK GETİRMEKTEDİR."

2018'de açıklanan "Türkiye'de Akciğer Kanseri Raporu"na göre akciğer kanserinin ülkemize olan toplam ekonomik yükünün 8,8 milyar TL civarında olduğunu aktaran Göker, "Dolaylı maliyetlerin de dahil edilmesiyle birlikte akciğer kanserinin hasta başı ortalama maliyetinin 175 bin TL olduğunu görüyoruz. Bu rakamın, günümüzde daha da arttığını düşünüyoruz. Akciğer kanserinde dolaylı maliyetler, toplam ekonomik yük içinde önemli bir paya sahip." ifadelerini kullandı. 

"Akciğer kanserinden korunmak mümkündür" diyen ve bunun için yapılacak tek şeyin, sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durulması olduğunu vurgulayan Göker, tedavideki başarı şansının da sigarasızlıkla birlikte arttığını bildirdi.   

Akciğer kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çeken Göker, şunları kaydetti: 

"Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır, erken evrelerde teşhis edildiğinde ve uygun tedavi uygulandığında tedavide başarı şansı yüksektir. COVID-19 salgını nedeniyle gerek tanı aşamasında gerekse tedavi ve izlem aşamasındaki hastaların mutlaka hekimleriyle iletişim kurmaları gerektiğini önemle duyurmak istiyoruz. Akciğer kanseri beklemez ama önlenebilir."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşı bulundu, peki bundan sonra?17 Kasım 2020 Salı 18:18
  • Koronavirüsün Yeni Belirtisi Tespit Edildi17 Kasım 2020 Salı 16:00
  • Akciğer Kanserinde Erken Teşhis Başarı Şansını Artırıyor17 Kasım 2020 Salı 15:30
  • İnsanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi, ölümler başladı17 Kasım 2020 Salı 15:20
  • Kovid-19'u Yenen Dr. Çakmak: Gençlerde Yaşlı Akrabalarına Bulaştırmanın Pişmanlığını Görüyoruz17 Kasım 2020 Salı 13:50
  • Sırt Ağrınız Varsa Çok Dikkatli Olun, Sizde De Çıkabilir17 Kasım 2020 Salı 13:03
  • DSÖ'den Kovid-19 Aşısı İçin "İhtiyatlı İyimserlik" Uyarısı17 Kasım 2020 Salı 11:28
  • Bilinçsiz Antibiyotik Kullanmanın 5 Önemli Zararı!17 Kasım 2020 Salı 10:30
  • KOAH Hastaları Covıd-19’dan Nasıl Korunmalı?17 Kasım 2020 Salı 10:18
  • ABD'li İlaç Şirketi Moderna: Bizim Aşımız Yüzde 94,5 Başarılı Oldu17 Kasım 2020 Salı 10:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti