Akciğer kanserinin gözden kaçan belirtileri

Genellikle sinsi ilerleyen akciğer kanseri bazen geçmeyen öksürük, nefes darlığı ve ses kısıklığı gibi belirtilere yol açıyor. Hastalığın bazen de şüphe uyandırmayacak işaretleri olabiliyor. Erkan Kaba, işte o işaretlere dikkat çekti.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde en sık görülen kanser türlerinden biri olan akciğer kanseri, genellikle belirti vermediği için ileri evrede teşhis ediliyor. Ancak hastalığın bazen erken dönemde de belirti verdiğini vurgulayan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erkan Kaba, bunlar ciddiye alındığında tedavide etkin sonuçlar elde edilebildiğini belirterek, şu açıklamaları yaptı.

Erken teşhis hayat kurtarır

Akciğer kanseri, kadınlarda ikinci sıklıkta erkeklerde ise en sık görülen kanser türüdür. Hastalığın görülme oranı son yıllarda azalmaktadır. Bu durumu tütün ürünlerinin kullanımındaki azalmaya bağlayabiliriz. Tedavi yöntemlerinde gelişmelerle birlikte erken tanı sayesinde kanser hastalarının tedavi edilebilirliği de artmıştır. Yıllık doktor kontrollerini aksatmamak erken tanı için çok önemlidir.

Sigara içilen ortamda bile bulunmayın

Sigara kullanımı tüm dünyada akciğer kanseri vakalarının ana nedenidir. Sigara dışında radon gazı, hava kirliliği, asbest ve arsenik gibi kimyasallar akciğer kanseri nedenleri arasında sayılabilir. Sadece sigara içenlerde değil, sigaranın dumanına maruz kalanlarda da akciğer kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Dolayısıyla sigara içilen ortamlardan da kaçının.

Alarm işaretlerine dikkat!

Hastalığın erken teşhisinde bazı belirtilerin dikkate alınması da çok önemli. Akciğer kanserinin belirtileri geçmeyen öksürük (özellikle 2 haftadan daha uzun süren inatçı öksürük varlığında bir hekime başvurulması gerekir), nefes darlığı, balgamda kan görülmesi ve ses kısıklığıdır. Ancak göğüs-sırt-kol veya omuz ağrısı, göz kapağı düşüklüğü, parmak uçlarında bombeleşme, eklemlerde şişme gibi şikayetlerle de kendini belli edebilir. Bu kadar farklı şikayete yol açabildiği için hastaların; hiçbir belirtiyi göz ardı etmeden, mutlaka bir hekim görüşü almaları hayati önem taşır.

Bunları yapın

Genel akciğer sağlığımızı korumak ve güçlendirmek için mutlaka doğal, mevsiminde ve taze meyve sebze yemeye dikkat etmeli, antioksidanlardan zengin vitamin ve mineralleri yeterince almalı, bol sıvı tüketmeli ve ideal kilomuzu korumalıyız. Bununla birlikte günde 20-30 dakika düzenli yürüyüş yapmalıyız.

Radon gazı da tehlikeli

Akciğer kanserinin sigara dumanından sonra bilinen en önemli nedeni radon gazına maruz kalmaktır. Evlerimizdeki radon gazını azaltmak için evlerimizi iyi havalandırmalıyız. Sanayileşmenin artmasıyla kimyasallara maruziyetimizin arttığını görüyoruz. Kanserojen kimyasallardan usulüne uygun bir şekilde kimyasal, fiziksel ve biyolojik süreçlerle sakınmak mümkündür.

İşte tedavi yolları

Akciğer kanseri tanısı konulan hastalara hangi tedavinin uygulanacağına; hastalığın evresi, tümörün özellikleri, hastanın biyolojik, sosyolojik ve psikolojik durumuna göre karar verilir. Cerrahi tedavilerdeki bu teknolojik gelişmeler sayesinde ameliyatın hastalar üzerindeki olumsuz etkileri tama yakın ortadan kalkmıştır. Artık kapalı ameliyat teknikleriyle akciğer kanseri ameliyatlarından sonra hastalar 5-7 gün içinde taburcu olup 10 gün içinde de işlerinin başına dönebilir hale gelmiştir. Kapalı ameliyat tekniklerinin en yüksek teknolojiye sahip olanı robotik cerrahidir. Robot yardımıyla yapılan akciğer ameliyatlarında büyük kesiler yapılmadığı için hastalarda daha az ağrı görülmektedir.