  • BIST 5.184,53
  • Altın 1082.734
  • Dolar 18.6443
  • Euro 19.8656
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Akciğer kanserinin gözden kaçan belirtileri

» »
Genellikle sinsi ilerleyen akciğer kanseri bazen geçmeyen öksürük, nefes darlığı ve ses kısıklığı gibi belirtilere yol açıyor. Hastalığın bazen de şüphe uyandırmayacak işaretleri olabiliyor. Erkan Kaba, işte o işaretlere dikkat çekti.
Akciğer kanserinin gözden kaçan belirtileri

Dünyada olduğu gibi ülkemizde en sık görülen kanser türlerinden biri olan akciğer kanseri, genellikle belirti vermediği için ileri evrede teşhis ediliyor. Ancak hastalığın bazen erken dönemde de belirti verdiğini vurgulayan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erkan Kaba, bunlar ciddiye alındığında tedavide etkin sonuçlar elde edilebildiğini belirterek, şu açıklamaları yaptı.

Erken teşhis hayat kurtarır

Akciğer kanseri, kadınlarda ikinci sıklıkta erkeklerde ise en sık görülen kanser türüdür. Hastalığın görülme oranı son yıllarda azalmaktadır. Bu durumu tütün ürünlerinin kullanımındaki azalmaya bağlayabiliriz. Tedavi yöntemlerinde gelişmelerle birlikte erken tanı sayesinde kanser hastalarının tedavi edilebilirliği de artmıştır. Yıllık doktor kontrollerini aksatmamak erken tanı için çok önemlidir.

Sigara içilen ortamda bile bulunmayın

Sigara kullanımı tüm dünyada akciğer kanseri vakalarının ana nedenidir. Sigara dışında radon gazı, hava kirliliği, asbest ve arsenik gibi kimyasallar akciğer kanseri nedenleri arasında sayılabilir. Sadece sigara içenlerde değil, sigaranın dumanına maruz kalanlarda da akciğer kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Dolayısıyla sigara içilen ortamlardan da kaçının.

Alarm işaretlerine dikkat!

Hastalığın erken teşhisinde bazı belirtilerin dikkate alınması da çok önemli. Akciğer kanserinin belirtileri geçmeyen öksürük (özellikle 2 haftadan daha uzun süren inatçı öksürük varlığında bir hekime başvurulması gerekir), nefes darlığı, balgamda kan görülmesi ve ses kısıklığıdır. Ancak göğüs-sırt-kol veya omuz ağrısı, göz kapağı düşüklüğü, parmak uçlarında bombeleşme, eklemlerde şişme gibi şikayetlerle de kendini belli edebilir. Bu kadar farklı şikayete yol açabildiği için hastaların; hiçbir belirtiyi göz ardı etmeden, mutlaka bir hekim görüşü almaları hayati önem taşır.

Bunları yapın

Genel akciğer sağlığımızı korumak ve güçlendirmek için mutlaka doğal, mevsiminde ve taze meyve sebze yemeye dikkat etmeli, antioksidanlardan zengin vitamin ve mineralleri yeterince almalı, bol sıvı tüketmeli ve ideal kilomuzu korumalıyız. Bununla birlikte günde 20-30 dakika düzenli yürüyüş yapmalıyız.

Radon gazı da tehlikeli

Akciğer kanserinin sigara dumanından sonra bilinen en önemli nedeni radon gazına maruz kalmaktır. Evlerimizdeki radon gazını azaltmak için evlerimizi iyi havalandırmalıyız. Sanayileşmenin artmasıyla kimyasallara maruziyetimizin arttığını görüyoruz. Kanserojen kimyasallardan usulüne uygun bir şekilde kimyasal, fiziksel ve biyolojik süreçlerle sakınmak mümkündür.

İşte tedavi yolları

Akciğer kanseri tanısı konulan hastalara hangi tedavinin uygulanacağına; hastalığın evresi, tümörün özellikleri, hastanın biyolojik, sosyolojik ve psikolojik durumuna göre karar verilir. Cerrahi tedavilerdeki bu teknolojik gelişmeler sayesinde ameliyatın hastalar üzerindeki olumsuz etkileri tama yakın ortadan kalkmıştır. Artık kapalı ameliyat teknikleriyle akciğer kanseri ameliyatlarından sonra hastalar 5-7 gün içinde taburcu olup 10 gün içinde de işlerinin başına dönebilir hale gelmiştir. Kapalı ameliyat tekniklerinin en yüksek teknolojiye sahip olanı robotik cerrahidir. Robot yardımıyla yapılan akciğer ameliyatlarında büyük kesiler yapılmadığı için hastalarda daha az ağrı görülmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin, Pfizer'ın koronavirüs ilacının internetten satışına izin verdi14 Aralık 2022 Çarşamba 09:16
  • Beyin sağlığına faydalı beş fiziksel egzersiz: Kaslarınızla birlikte gri hücreleriniz de çalışsın13 Aralık 2022 Salı 22:36
  • “Pandemi hafifledi ve sonuç: “Mafiş kurban”13 Aralık 2022 Salı 21:02
  • Özellikle çocuklar için tehlike taşıyor13 Aralık 2022 Salı 20:07
  • Kovid-19 ölüm oranları influenza seviyelerine ulaştı13 Aralık 2022 Salı 01:58
  • Bangladeşli bilim insanları ağız yoluyla alınabilen çocuk felci aşısı geliştirdi13 Aralık 2022 Salı 01:25
  • Uyku alışkanlıklarınız sağlık sorunlarının habercisi olabilir12 Aralık 2022 Pazartesi 22:49
  • DSÖ: İnsan vücudunda antibiyotiklere karşı artan bakteri direnci, ölüm riskini artırıyor12 Aralık 2022 Pazartesi 22:21
  • Uzmanlar uyardı: “İleri yaşta yumurta dondurma işlemi işlevsiz olabilir”12 Aralık 2022 Pazartesi 19:43
  • Lösemide devrim yaratacak tedavi: 13 yaşındaki kızda denediler, tamamen iyileşti12 Aralık 2022 Pazartesi 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti