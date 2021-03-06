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Akciğeri güçlendiren besinler!

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Akciğer kanseri, tüm organ kanserleri içerisinde en çok ölüme yol açan kanser türü.
Akciğeri güçlendiren besinler!

Akciğer kanseri, tüm organ kanserleri içerisinde en çok ölüme yol açan kanser türü. Akciğerlere zarar veren en güçlü faktör ise sigara. Uzmanlar, kirli havaya maruz kalmamak, sigara içmemek ve sigara içilen ortamda bulunmamak gerektiğine dikkat çekerken, sağlıklı beslenme ile de akciğerlerin kendisini yenilerek temizlediğini de dikkat çekiyor.

 

Akciğer dostu besinlerin neler olduğunu anlatan Diyetisyen Gizem Gençyürek, şiddetli öksürüklerin giderilmesini sağlamada, astım ataklarının azalmasını ve enfeksiyon oluşumunu önlemede keçiboynuzunu önerirken, C vitamini kaynaklarının ise akciğerleri bakterilerden koruduğunu söyledi.

İşte akciğer dostu besinler...

Öncelikle sıvı! Bol su tüketimi ve C vitamininden zengin taze sebze ve meyve sularının tüketimi akciğerlerin temizlenmesine zemin hazırlamaktadır. Sıvılar, mukus tabakasının incelmesini sağlayarak nefes almayı kolaylaştırır.

 

C Vitamini kaynakları maydanoz, kırmızı kapya biber, turunçgiller: Antioksidan özellik taşımaları nedeniyle akciğerleri serbest radikallerden korur. Ayrıca antioksidanlar solunum sisteminin epitel dokuların oluşturulmasını sağlayarak akciğerlerin bakterilerden korunmasını sağlar.

 

Çinko kaynağı yoğurt ve tam tahıl ürünleri: Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bağışıklık kazandırmayı sağlayan çinko kaynağı besinler günlük beslenmemizde mutlaka yer almalı. Zengin çinko kaynağı yoğurt: her gün 2-3 porsiyon olarak, tam tahıl ürünleri ise günlük 3-4 porsiyon şeklinde tüketilmelidir.

 

Üzüm çekirdeği: İçeriğindeki “resveratrol” bileşeni serbest radikallere karşı akciğerlere bir kalkan görevi görmektedir. İçeriğindeki bileşenin vücut tarafından tam kullanımı için üzüm çekirdeği çiğnenerek tüketilmelidir.

 

Kereviz: C vitamini bakımından zengin olması antioksidan özellik göstermesini sağlar. C vitamininin enflamatuar etkisi akciğerlerde serbest radikal hasarını önlemektedir. Aynı zamanda içeriğindeki “kumarin” adlı bileşikler ile de bağışıklık hücrelerinin görevini destekleyerek serbest radikallerin büyümesini önler.

 

Zencefil ve zerdeçal: Hem zencefil hem de zerdeçal güçlü antiviral etkilere sahiptir. Zencefilin etken maddesi olan “gingerol” ve zerdeçalın etken maddesi olan “curcumin” akciğerleri virüs enfeksiyonuna karşı koruma sağlar.

Aynı zamanda koronavirüsün çoğalmasına ve gen aktarımına aracılık eden bir enzim olan “Mpro” nun zencefil ve zerdeçalın etken maddesi tarafından inhibe edilebildiğine dair çalışmalar mevcuttur.

 

Keçiboynuzu: Keçiboynuzunun akciğerlerin arınmasını sağlamak gibi önemli bir görevi vardır. Keçiboynuzu K vitamin, E vitamini ve B2 Vitamini (Riboflavin) gibi vitaminlerden ve özellikle çinko, kalsiyum, fosfor, potasyum gibi minerallerden zengin olmasıyla güçlü bir antioksidan özellik göstermektedir.

 

Şiddetli öksürüklerin giderilmesini sağlar, astım ataklarının azalmasını ve enfeksiyon oluşumunu önlemeye yardımcıdır.

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