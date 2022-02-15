Akciğeri Tertemiz Hale Getiren Kür

Akciğer vücut sağlığı için oldukça önemli organların başında gelir. Vücuttaki kan temizleme döngüsünü üstlenen akciğer; hava kirliliği, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, sağlıksız beslenme gibi durumlarla zaman içinde kirlenirler.

Bizde akciğerlerinizi bu kirlenmelerden kurtaracak kürü sizlerle paylaşırken, akciğer nasıl temizlenir? Akciğer temizleme yöntemleri neler? Sorularını da cevapladık. İşte detaylar…

AKCİĞERİ TEMİZLEYEN KÜR TARİFİ

Evde doğal malzemeler ile hazırlayacağınız bu kür, hem akciğerinizi temizleyecek hem de sigara etkilerinin azalmasına yardımcı olacak. Peki akciğerleri temizleyen bu kür nasıl yapılıyor? Gelin beraber bakalım…

Kür için gerekli malzemeler:

- Zerdeçal (Bakteri, kanser ve virüsleri yok eden vitaminler, omega 3 asitleri ve mineralleri barındırır.)

- Soğan (Kanser, solunum sorunlarını ve kötü huylu tümörlerin tedavisinde kuvvetlidir.)

- Zencefil (Akciğerlerde biriken mukusları yok eder.)

Azıcık şekerle biraz su kaynatın ve zencefil ve doğranmış soğanları parçalayarak ilave edin. Beraber kaynamalarını mümkün kılın. Isıyı düşürün ve zerdeçal ilave edin. Yarıya inene dek kaynatın. Karışımı süzün ve sıvıyı bir şişe ya da kavanozun içine yerleştirin. Soğumaya bırakın ve buzdolabına yerleştirin.

AKCİĞER NASIL TEMİZLENİR?

Hava kirliliği başta olmak üzere, farklı nedenlerden ötürü kirlenen akciğerleri temizlemenin birçok yöntemi bulunuyor. Bu yöntemler uygulandığında akciğer tekrar normal işlemine döner ve nefes almak kolaylaşır. Akciğerleri temizleme konusunda ilk yapılması gereken sigara ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak durmaktır.

AKCİĞERİ TEMİZLEYEN YÖNTEMLER

-Akciğer temizliği başında besinler yer alır ancak bazı farklı yöntemlerle de akciğer temizliği yapılabilir. Peki nedir bu yöntemler gelin beraber bakalım;

-Düzenli ve sağlıklı olarak spor yapılırsa akciğerlerin temizlenmesi kolay hale getirilebilir.

-Akciğerleri temizlemek için banyo yapmak önemlidir. Her gün rahatlatıcı banyo yapmak toksinleri dışarıya attığından, akciğerler daha rahat nefes alabiliyor.

-Mümkün olabildiğince bol oksijen bulunan ortamlara haftada 1 kez olsa bile gitmek akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olabilir. Bunun için doğa yürüyüşleri veya doğa kampları alternatif olarak kabul ediliyor.