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'Akciğerlerimin aldığı şekli gördüğümde çok korktum'

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Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis doktoru Okay Kaşıkeman, tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları unutamıyor.
'Akciğerlerimin aldığı şekli gördüğümde çok korktum'

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis doktoru Okay Kaşıkeman, ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle yaptırdığı test sonucunun pozitif çıkmasıyla Kovid-19'a yakalandığını öğrendi.

Bir süre hastanede tedavi gören Kaşıkeman, hastalığı yenerek görevine döndü.

Kaşıkeman, AA muhabirine, testi pozitif çıktığında korktuğunu söyledi.

Sürekli, "Acaba ne olacak, hastalığın seyri nereye gidecek?" diye düşündüğünü belirten Kaşıkeman, zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Bir odada beş gün boyunca sürekli maskeli kalmanın zor olduğunu vurgulayan Kaşıkeman, "Odadan dışarıya çıkamamak, içeriye giren herkesin maskeli olması ve sizden sürekli belirli bir mesafede uzak durması ister istemez insanda bir yalnızlık duygusu oluşturuyor. Bu, beni zorlayan en büyük şeylerden bir tanesiydi." dedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından evde kendisini bir süre izole ettiğini anlatan Kaşıkeman, daha sonra görevine döndüğünü aktardı.

Kaşıkeman, tedavisinin ardından nefes darlığı çekmeye devam ettiğini belirterek, "Her Kovid-19 hastası gördüğümde yaşadıklarım hafızamda canlanıyor. Yaşadığım zorluğu tekrar tekrar yaşıyorum. Acaba 'ben de bu hastalar gibi kötü olur muyum' gibi değerlendirmeler yapıyorum. Hastalara hep şunu anlatıyorum, 'bakın ben de bu hastalığı yaşadım, yalnız kalacaksınız, öksürük, nefes darlığı, ishal gibi şeyler yaşayacaksınız. Bunların hepsi sizi olumsuz etkileyecek ama doktorlarımız sizi sağlığınıza kavuşturacak.' diyorum." ifadelerini kullandı.

"Ölüm korkusu aklıma geliyor"

İnsanların bu hastalıktan korunmak için kurallara uyup izole olması gerektiğinin altını çizen Kaşıkeman, şöyle devam etti:

"Bu hastalığı mücadele ederek yenebiliriz. Toplum olarak birbirimize destek olmalıyız. Hastalığım sürecinde ve görevimin başında Kovid-19 hastası gördüğümde ölüm korkusu hep aklıma geliyor. Çünkü bir yandan hastalarımızı diğer yandan da sevdiklerimizi düşünüyoruz. 'Acaba bu hastalığı sevdiklerimize taşır mıyız' diye düşünüyoruz. Ya çocuğumuza bulaşırsa ne olur. Çocuğumuz hasta olur ve onu yoğun bakım yatağında görürsek acaba ne kadar kendimizi rahat hissedebiliriz. Ya da annemize, babamıza, eşimize bizim yüzümüzden bulaştığını düşünürsek, acaba ne hissederiz. Bunların hepsi çok ciddi sorunlar."

Kovid-19 salgınına karşı herkesin tedbirini alması gerektiğini dile getiren Kaşıkeman, "Tomografimde akciğerlerimin Kovid-19 nedeniyle aldığı şekli gördüğümde korktum. O akciğerler sanki daha sonra hiç iş yapmayacakmış, beni daha sonraki yıllarda yarım bırakacakmış gibi hissettim. Bu bana korku verdi." diye konuştu.

Kaşıkeman, Kovid-19 hastalarının bazılarının bacaklarda halsizlik, karın ağrısı, burnundan koku alamama şikayetiyle başvurduğuna dikkati çekerek, "Bu hastalıkta şikayet çok geniş. İlk sorduğumuz, 15 gün içerisinde seyahat ettiniz mi? Farklı birisiyle temas ettiniz mi? Kalabalık bir ortama girdiniz mi? Bu soruların hepsine evet deniliyor ve testlerde de zaten pozitif çıkıyorlar." dedi.​​​​

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