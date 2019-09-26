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Akçın: “Cypfruvex tüccar ve üretici arasında bir denge unsuru ve bir kit olarak kalması gerek”

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Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın,Cypfruvex’in tüccar ve üretici arasında bir denge unsuru olduğunu ve bir KİT olarak kalması gerektiğini kaydetti.
Akçın: “Cypfruvex tüccar ve üretici arasında bir denge unsuru ve bir kit olarak kalması gerek”

Akçın yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye giren tüm tarım ürünlerine fasulye, pirinç, nohut gibi diğer ürünlere yüzde 3 fon koyup gelirinin toprak ürünleri kurumuna aktarıldığını belirterek, bu fondan Cypfruvex’in de yararlanması gerektiğini ifade etti.

Akçın, bu olmazsa Cypfruvex’in kadrolu personeli ile Toprak Ürünleri Kurumu’na bağlanmasını önerdiklerini söyledi.

Üreticinin hala ödenmeyen bir kısımValensiya ürün bedelinin göz ardı edildiğine işaret eden Akçın, üreticinin ürünü vereli 9ayı geçtiğini belirtti, üreticilerin alacaklarının ne zaman ödeneceğinin bilinmediğini belirtti.

Bu ay sonu limon hasadına başlanacağını, diğer ürünlerinde ardı ardına hasadına devam edileceğini söyleyen Akçın, “Devlet alacağını gününde almasını biliyor, gününde alamıyorsa alacağına gecikme zammı ekleyip öyle tahsil ediyor. Oysa Cypfruvex’in elinde üreticiyi ödeyecek kadar ihracat  priminden alınan  büyük miktarda nakit para vardır. Ayrıca ellerinde bulunan birkaç yüz ton konsantre ile kabuk yağına peşin para ile alıcı olduğu ancak her nedense yeni yönetim satmak istemiyor. Cypfruvexin üzerinde yeni Hükümet ve yönetim kurulu bazı oyunlar oynamaktadırlar. Cypfruvex’i birilerine peşkeş çekip özelleştirmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorlar” iddiasında bulundu.

Cypfruvex’in tüccar ve üretici arasında bir denge unsuru olduğunu ve KİT olarak kalması gerektiğini vurgulayan Akçın, şöyle devam etti:

“Atanan yeni yönetim kurulu belli  bir misyonla geldiği duyumunu aldık. Özel sektör harıl harıl bahçe görüp ürün almaya çalışırken Cypfruvex’in bir kavga içerisinde olduğu görülüyor. Bu yıl Anavatan Türkiye’de tüm ürünlerde büyük bir düşüş olduğu bize gelen bilgiler arasında. İspanya’nın Valensiya  bölgesinde aşırı yağışlar ve seller nedeni ile Narenciye ürününde büyük hasara vesile olmuştur. Bu bizler için bir  avantaj teşkil etmektedir. Ancak belli bir misyonla gelen yeni idareciler hiçbir faaliyet göstermiyor. Yalnız mevcut kurulu düzeni bozmaya ve bilgili, iş yapan personeli uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu yapılanlar Cypfruvex’in faaliyetlerini kısıtlamak anlamına gelmektedir.”

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