  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Akçın Cypfruvex’in büyük firmaları kaybetmemek için onlarla temasların sağlanmasına ön ayak olmasını talep etti

» »
Akçın Cypfruvex’in büyük firmaları kaybetmemek için onlarla temasların sağlanmasına ön ayak olmasını talep etti
Akçın Cypfruvex’in büyük firmaları kaybetmemek için onlarla temasların sağlanmasına ön ayak olmasını talep etti

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, Cypfruvex yetkililerinin üretici menfaatlerini göz önünde bulundurarak, geçen yıl Cypfruvex’ten ürün alan büyük firmaları kaybetmemek için onlarla temasların sağlanmasına ön ayak olmalarını talep etti.

Cypfruvex’e bu sezon atanan Yönetim Kurulu üyeleri ile Müdür arasında anlaşmazlıklar olduğunu ileri süren Akçın, bu durumun üreticilere büyük zarar verdiğini söyledi.

Akçın yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Cypfruvex Yönetim Kurulu’nu üreticiye empoze etmeye çalıştığını, ancak üreticinin yönetim kurulunun Cypfruvex’i düzlüğe çıkaracak ve üreticiyi tümden birkaç  tüccarın insafına bırakmayacağına inanmadığını ileri sürdü.

Akçın, Cypfruvex’in geçen sezonu iyi geçirdiğini, ürün fiyatlarını önceden ilan ederek, rakam olarak çok iyi ürün alıp Anavatanın büyük firmalarına sattığını, alıcıların da Cypfruvex’ten ürün almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Akçın, Cypfruvex yetkililerinin üretici menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu konuya el atmalarını, en azından geçen yıl Cypfruvex’ten ürün alan büyük firmaları kaybetmemek için onlarla temasların sağlanmasına ön ayak olmalarını talep etti.

Akçın şöyle devam etti:

“Bazı tüccarlar da Cypfruvex’teki durumun farkında oldukları ve fiyatları aşağılara çekmek için ürün alımlarını durdurdular. Tüccarların hükümetten talepleri ve şikayetleri ise geçen yılın İhracaat primlerinin hala ödenmediği; aynı zamanda bu yıl ihracat primlerinin ne olacağını bilmedikleri için ürün alımlarını şu anda bekletiyorlar.

Geçen sezon Cypfruvexe ürün veren Üreticilerin paraları olduğu halde ve ellerinde satışa hazır konsantre olduğu halde Üreticilere geriye kalan ürün bedellerini Üreticiyi huzursuz etmek için ödemedikleri kanaati hakim.”

Cypfruvex’in,tüccarla üretici arasında bir denge unsuru olduğuna işaret eden Akçın, “Cypfruvex K.İ.T olarak kalmasını talep ederiz. Birilerine verilmesine tüm üreticiler olarak karşıyız. Verilmesi halinde Üreticilerin idam fermanının imzalanması demektir.Bu hükümet  üreticinin ve üretimin yanında ise en kısa sürede konuya el atıp üreticiyi rahatlatmak ve bir an önce ürün fiyatlarını açıklayıp ürün alımlarını başlatmasını bekliyoruz. Bu hususta Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’na ve diğer ilgililere büyük görevler düşmektedir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: “Ülke tarihinde ilk kez ekonomik büyüme için, ölçülebilir hedefler koyuyoruz ve bunu tüm paydaşlarla birlikte yapıyoruz”28 Ekim 2019 Pazartesi 13:18
  • Meclis'te 4 gazeteye yapılan medya destek programı konuşuldu28 Ekim 2019 Pazartesi 13:12
  • Basın-Sen'den Tatar'a, Eğer doğruysa TV'nize aktardığınız parayı iade ediniz28 Ekim 2019 Pazartesi 13:06
  • BTHK’da dijital dönem28 Ekim 2019 Pazartesi 13:01
  • Sol Hareket: “Üçlü görüşme, müzakere sürecinin önünü açmalı”28 Ekim 2019 Pazartesi 12:59
  • Bakır kabloları temizlemek isterken yangın çıkardı28 Ekim 2019 Pazartesi 12:53
  • Haspolat'ta su kavgası: 4 kişi birbirine girdi, 1 kişinin elmacık kemiği kırıldı28 Ekim 2019 Pazartesi 12:49
  • Türk-Sen: “Hükümet yasalara uymayanlara ödül veriyor”28 Ekim 2019 Pazartesi 12:41
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü KKTC'de de kutlanacak28 Ekim 2019 Pazartesi 12:15
  • Tunç Soyer Kıbrıs açıklamalarından çark etti: "3 sene önce verdiğim bir demeç cımbızlanıp bambaşka anlamlar atfedildi"28 Ekim 2019 Pazartesi 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti