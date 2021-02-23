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Akçın: “Ürün Fiyatları İstikrara Kavuşmalı”

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 Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, ürün fiyatlarının istikrara kavuşmasını talep etti.
Akçın: “Ürün Fiyatları İstikrara Kavuşmalı”

 Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, ürün fiyatlarının istikrara kavuşmasını talep etti.

Akçın yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayının sonunda başlayan narenciye hasadının son hızıyla devam ettiğini belirterek, şu ana kadar kesilen narenciye ürününün, ürün çeşitlerine göre hem ihracata hem de konsantreye giden rakamlarına yer verdi.

Akçın, “Limon 2,168,381 Kilo, greyfrut 2,765,27 Kilo, yafa portakal 575,203 Kilo, W murcot mandarin 997,542 Kilo, mandora mandalin 25,030,395 kilogram; bunun 95,340 kilosu konsantre tesislerine gitmiştir” dedi.

Mandoranın kesimine son sürat devam edildiğini ifade eden Akçın, Cypfruvex’in baskılara uyarak açıkladığı fiyatlardan ürün almadığını savunarak, “Üretici ile pazarlık edip açıkladığı fiyatların altında ürün almaya çalışıp, üreticiyi mağdur ediyor. Bu da bazı tüccarlara yaramaktadır” ifadelerini kullandı.

Devletin mandora mandarin ürününde kasa ile ihracata teşvik verirken, valensiya ürününde kasa ile ihracata teşvik vermediğini belirten Akçın, bunun üreticiler arasında ayrıcalığa neden olduğunu ve ürün fiyatlarına yansıyıp tüccarların gelmesine engel olduğunu iddia etti. Akçın, üreticinin mağdur edildiğini savundu.

Dünyada narenciye üretiminde % 40- 50 düşüş yaşandığını ve pandemi nedeni ile aranan bir ürün olması dolayısıyla fiyatlarının yükseldiğini ifade eden Turgut Akçın, “Bizde ne hikmetse aşağılara çekilmeye çalışılmasını anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.

Ürün fiyatlarının istikrara kavuşması ve üreticinin mağdur olmaması için hükümete büyük görevler düştüğünü kaydeden Akçın, “Bir ürüne yani mandoraya bahçeden kasa ile götürülmesine teşvik var ama valensiyaya yok. Bu nasıl anlayış” diye sordu.

Akçın, valensiya üreticisinin bu anlayışa karşı olduğunu ve bir an önce düzeltilmesini, ürün fiyatlarının da istikrara kavuşmasını talep ettiğini bildirdi.

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