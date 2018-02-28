  • BIST 119.009
  • Altın 161,180
  • Dolar 3,7998
  • Euro 4,6427
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 10 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

Akdağ: "KKTC'de projeler tek tek hayata geçirilecek"

»
Akdağ: "KKTC'de projeler tek tek hayata geçirilecek"
Türkiye'nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC'de yapılacak işler olduğuna değinerek konu hakkında projelerin bir bir hayata geçirileceğine değindi.

Türkiye'nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk oldu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak işler olduğuna değinerek konu hakkında projelerin bir bir hayata geçirileceğine değindi.

Akdağ soru üzerine Kuzey Kıbrıs'taki yatırımlardan bahsetti. Akdağ: “Kıbrısla ilgili bana verilen görev bu zaten, KKTC – TC arasında Ekonomik Kalkınma İşbirliği anlaşması vardır. Türkiye olarak KKTC'ye finansman desteği sağlıyoruz.

3.5 milyar TL'lik desteğimiz vardır. Her zaman tümünü kullanmadık. Bu yıl yoğun kullanmaya gayret edeceğiz. Bankacılık sektörü açısından, mali disiplin açısından KKTC'de yapılacak iş vardır.” dedi.

Ülkeye gelen su projesini de değerlendiren Akdağ, “Çok kaliteli su içiyorlar. Ama belediyelerin alt yapısı eksikti. Onların tamamlanması lazım. Giden suyun yüze 40'ı içme suyu olarak kullanılıyor. Gerisini Mesarya ve Güzelyurt ovalarında kullanabiliriz. Yollar var, sağlık reformu var. Burada olduğu gibi şehir hastaneleri şeklinde işleri kolaylaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

akdag.pngKıbrıslıların Türkiye ile bağlarının güçlü olduğuna da değinen Akdağ, “Proplemler ile karşılaşıyoruz, bir gazetenin terbiyesizliği vardır. Türkiye'yi işgalci göstermeye çalıştı. Bu gazete KKTC çıkarlarına aykırıdır. Buna benzer marjinal gruplar vardır. Ama oradakiler Türk milletinin evlatlarıdır” dedi.

Akdağ öte yandan siyasi çözüm olsa da olmasa da KKTC'nin kalkınacağına dikkat çekerek, “Zenginleşip refah içerisinde yaşasınlar KKTC'deki ekonomik varlıklardan birisi de turizm. Vakıf eserleri var. Onlar için de geliştirmeler yapılıyor.” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye: "ABD'nin Kudüs kararı son derece kaygı verici"25 Şubat 2018 Pazar 10:15
  • TC Dışişleri Bakanlığı: "BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz"25 Şubat 2018 Pazar 09:15
  • Senaryo krizi: Netflix’in ilk Türk dizisi yıl sonuna kaldı24 Şubat 2018 Cumartesi 13:47
  • Bir garip firar girişimi: Kaçmaya çalışan tutuklu hakimin odasına düştü24 Şubat 2018 Cumartesi 13:42
  • Sarraf'ın avukatları istifa etti23 Şubat 2018 Cuma 10:21
  • Muhalefet Cumhur İttifakı'na karşı ne yapacak?22 Şubat 2018 Perşembe 18:07
  • Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Şam ile temasımız yok"21 Şubat 2018 Çarşamba 17:43
  • 'Asansörde halvet olabilir' demişti! Bir skandal açıklama daha21 Şubat 2018 Çarşamba 15:29
  • AKP-MHP işbirliğinin adı "Cumhur İttifakı"20 Şubat 2018 Salı 18:51
  • Karamollaoğlu Reuters'e konuştu flaş Abdullah Gül açıklaması20 Şubat 2018 Salı 12:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti